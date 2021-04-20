Іспанська поліція викрила підпільну майстерню, де на 3D-принтерах виготовляли цілком бойові автомати й пістолети.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Збройний цех ділки облаштували у непомітному будиночку на Тенеріфе.
У поліції кажуть повідомили. що виявили їх ще півроку тому, та лише тепер показали фото й відео, коли завершили розслідування.Вони вилучили два принтери, матеріал для виготовлення й кілька видів уже готової зброї.
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