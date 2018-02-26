Рибку впіймали в Таїланді: у мережі показали затримання секс-мисливиці на російських олігархів (відео)

Телеканал Nation опублікував відео затримання російських «секс-інструкторів» в Таїланді.

Читайте такожСекс-мисливицю на російських олігархів Настю Рибку затримали в Таїланді

Серед затриманих Олександр Кирилов і Анастасія Вашукевич, більш відомі під псевдонімами Алекс Леслі і Настя Рибка.

На відео росіяни знаходяться в поліцейській дільниці.

Раніше повідомлялося, що поліція Таїланду затримала десять росіян, які незаконно проводили секс-тренінг в курортному місті Паттайя.