Рибку впіймали в Таїланді: у мережі показали затримання секс-мисливиці на російських олігархів (відео)
10:04, 26 лютого 2018Світ
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Телеканал Nation опублікував відео затримання російських «секс-інструкторів» в Таїланді.
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Серед затриманих Олександр Кирилов і Анастасія Вашукевич, більш відомі під псевдонімами Алекс Леслі і Настя Рибка.
На відео росіяни знаходяться в поліцейській дільниці.
Раніше повідомлялося, що поліція Таїланду затримала десять росіян, які незаконно проводили секс-тренінг в курортному місті Паттайя.
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