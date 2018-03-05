ЗМІ назвали найкращий образ премії Оскар-2018 (фото)

Хто став головною зіркою червоної доріжки найавторитетнішої кінопремії світу.

Червона доріжка «Оскара» традиційно вважається головним модним оглядом світу. На ювілейній 90-ій церемонії вручення кінопремії Оскар 2018 вся увага була прикута до головної номінантки Марго Роббі, яка зіграла в біографічному фільмі «Тоня проти всіх».

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До Марго Роббі в Голлівуді прикуто максимум уваги. Після «Вовка з Уолл-стріт» вона вважалася одним з головних секс-символів «Фабрики мрій», але сьогодні крім цього промениста блондинка претендує на більш серйозні лаври — її репертуар починає здаватися потужним, зазначає Elle.

Актриса не підвела — її образ виявився елегантним, жіночним і інтелектуальним одночасно: лаконічне білосніжне плаття Chanel c незвичайною лінією ліфа, оголеними плечима і маленьким шлейфом виявилося справжньою знахідкою. Ідеальну гармонію самого вивіреного образу червоної доріжки Оскара створювали деталі типу прозорого клатча на ланцюжку, а б'юті-образ Марго став і зовсім великою удачею: жодних складносурядних локонів — фірмове подовжене каре актриси стилісти поклали елегантною хвилею.