ЗМІ назвали найкращий образ премії Оскар-2018 (фото)

13:25, 05 березня 2018
Світ
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© REUTERS
© REUTERS
Александра Борбелі
Александра Борбелі /  © REUTERS
Александра Борбелі
Александра Борбелі /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Венді Маклендон-Кові
Венді Маклендон-Кові /  © REUTERS
Венді Маклендон-Кові
Венді Маклендон-Кові /  © REUTERS
Венді Маклендон-Кові
Венді Маклендон-Кові /  © REUTERS
Гаель Гарсіа Берналь
Гаель Гарсіа Берналь /  © REUTERS
Даррел Брітт-Гібсон
Даррел Брітт-Гібсон /  © REUTERS
Джанет Мок
Джанет Мок /  © REUTERS
Джослін Барнс и Янс Форд
Джослін Барнс и Янс Форд /  © REUTERS
Ден Лаустен
Ден Лаустен /  © REUTERS
Денні Гловер и Елліан Кавальєро
Денні Гловер и Елліан Кавальєро /  © REUTERS
Зої Дойч
Зої Дойч /  © REUTERS
Зої Дойч
Зої Дойч /  © REUTERS
Зої Дойч
Зої Дойч /  © REUTERS
Зої Дойч
Зої Дойч /  © REUTERS
Зої Дойч
Зої Дойч /  © REUTERS
Келлі Марі Трен
Келлі Марі Трен /  © REUTERS
Келлі Марі Трен
Келлі Марі Трен /  © REUTERS
Келлі Марі Трен
Келлі Марі Трен /  © REUTERS
Кріс Овертон, Мейсі Слай и Рейчел Шентон
Кріс Овертон, Мейсі Слай и Рейчел Шентон /  © REUTERS
Кріс Овертон, Мейсі Слай и Рейчел Шентон
Кріс Овертон, Мейсі Слай и Рейчел Шентон /  © REUTERS
Крістіан Кук, Бред Зорн и Глен Готьє
Крістіан Кук, Бред Зорн и Глен Готьє /  © REUTERS
Майкл Стрейхен
Майкл Стрейхен /  © REUTERS
Марк Бріджес
Марк Бріджес /  © REUTERS
Назанін Манді та Мігель
Назанін Манді та Мігель /  © REUTERS
Натан Робітейл и Нельсон Феррейра
Натан Робітейл и Нельсон Феррейра /  © REUTERS
Пас Вега
Пас Вега /  © REUTERS
Пас Вега
Пас Вега /  © REUTERS
Патрік Стюарт із дружиною Санні Озіл
Патрік Стюарт із дружиною Санні Озіл /  © REUTERS
Патрік Стюарт із дружиною Санні Озіл
Патрік Стюарт із дружиною Санні Озіл /  © REUTERS
Пол Денем Астербері, Джефф Мелвін, Шейн Віо
Пол Денем Астербері, Джефф Мелвін, Шейн Віо /  © REUTERS
Ріта Хаєк
Ріта Хаєк /  © REUTERS
Сара Хайнс и Майкл Стрейхен
Сара Хайнс и Майкл Стрейхен /  © REUTERS
Сідні Волінскі
Сідні Волінскі /  © REUTERS
Сорен Стін Джесперсен
Сорен Стін Джесперсен /  © REUTERS
Софія Карсон
Софія Карсон /  © REUTERS
Софія Карсон
Софія Карсон /  © REUTERS
Софія Карсон
Софія Карсон /  © REUTERS
Таура Стінсон
Таура Стінсон /  © REUTERS
Таура Стінсон
Таура Стінсон /  © REUTERS
Том Холланд
Том Холланд /  © REUTERS
Фатіма аль Ремайхі
Фатіма аль Ремайхі /  © REUTERS
Фірас Фаяд
Фірас Фаяд /  © REUTERS
Эббі Корніш
Эббі Корніш /  © REUTERS
Еллісон Уільямс
Еллісон Уільямс /  © REUTERS
Еллісон Уільямс
Еллісон Уільямс /  © REUTERS
Еллісон Уільямс
Еллісон Уільямс /  © REUTERS
Еллісон Уільямс
Еллісон Уільямс /  © REUTERS
Ешлі Джадд
Ешлі Джадд /  © REUTERS
© REUTERS
Андра Дей
Андра Дей /  © REUTERS
Джина Родрігес
Джина Родрігес /  © REUTERS
Вуппі Голберг
Вуппі Голберг /  © REUTERS
Тар'я Хенсон
Тар'я Хенсон /  © REUTERS
Вуппі Голберг і Алекс Мартін
Вуппі Голберг і Алекс Мартін /  © REUTERS
Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс /  © REUTERS
Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс /  © REUTERS
Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс /  © REUTERS
Даррел Брітт-Гібсон
Даррел Брітт-Гібсон /  © REUTERS
Марго Робі
Марго Робі /  © REUTERS
Крістін Лахті
Крістін Лахті /  © REUTERS
Андра Дей
Андра Дей /  © REUTERS
Хелен Міррен
Хелен Міррен /  © REUTERS

Червона доріжка «Оскара» традиційно вважається головним модним оглядом світу. На ювілейній 90-ій церемонії вручення кінопремії Оскар 2018 вся увага була прикута до головної номінантки Марго Роббі, яка зіграла в біографічному фільмі «Тоня проти всіх».

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До Марго Роббі в Голлівуді прикуто максимум уваги. Після «Вовка з Уолл-стріт» вона вважалася одним з головних секс-символів «Фабрики мрій», але сьогодні крім цього промениста блондинка претендує на більш серйозні лаври — її репертуар починає здаватися потужним, зазначає Elle.

Актриса не підвела — її образ виявився елегантним, жіночним і інтелектуальним одночасно: лаконічне білосніжне плаття Chanel c незвичайною лінією ліфа, оголеними плечима і маленьким шлейфом виявилося справжньою знахідкою. Ідеальну гармонію самого вивіреного образу червоної доріжки Оскара створювали деталі типу прозорого клатча на ланцюжку, а б'юті-образ Марго став і зовсім великою удачею: жодних складносурядних локонів — фірмове подовжене каре актриси стилісти поклали елегантною хвилею.

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Новина в сюжеті: Оскар 2018
Теги: #Оскар-2018