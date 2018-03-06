"Він знав, що його в спокої не залишать": родичі Скрипаля заявили, що він не співпрацював з британською розвідкою

Рідні Скрипаля переконані в тому, що його справа була сфабрикована - Скрипаль був засуджений за держзраду в 2006 році.

Спеціалісти підрозділу по боротьбі з тероризмом британської поліції допомагають у розслідуванні історії з колишнім офіцером ГРУ Сергієм Скрипалем, у той же час його родичі впевнені, що Скрипаль ніколи не співпрацював з британською розвідкою.

Кримінологи проводять токсикологічний аналіз, намагаючись зрозуміти, чи був він отруєний і яка речовина могла спровокувати несподіване різке погіршення його стану. Про це повідомляє "Російська служба ВВС".

"Це дуже незвичайний випадок, і зараз надзвичайно важливо якомога швидше розібратися, що стало причиною його захворювання", - заявив заступник глави лондонської поліції Марк Роулі.

У розмові близькі Сергія Скрипаля, які просили не називати їхніх імен, розповіли, що, за його власними словами, він "з перших днів знав, що це може погано закінчитися, і що його в спокої не залишать".

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При цьому рідні Скрипаля досі переконані в тому, що Сергій Скрипаль ніколи не співпрацював з британською розвідкою і що його справа була сфабрикована.

Син Сергія Скрипаля, за словами його родичів, у минулому році помер від печінкової недостатності в Санкт-Петербурзі, куди він поїхав разом зі своєю дівчиною.

Скрипаль був засуджений за держзраду в 2006 році, а в 2010 році помилуваний разом з трьома іншими росіянами. Пізніше їх обміняли на затриманих у США російських агентів. Скрипаль проживає у Великобританії.

Сусід Скрипаля Джеймс Патток розповів, що росіянин справляв враження задоволеної життям людини.

"Він виглядав щасливою людиною. Коли він проходив повз, ми обмінювалися привітаннями, і це все. Він влаштував новосілля, коли переїхав, кинув мені запрошення в поштову скриньку, але я не пішов", - розповів Патток.

Торговий центр і деякі прилеглі райони Солсбері були оточені, фахівці в костюмах хімзахисту провели в торговому центрі дезінфекцію. Приймальне відділення місцевої лікарні було тимчасово закрито для прийому пацієнтів.

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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що до російської влади поки ніхто не звертався з проханням сприяти в розслідуванні інциденту з Сергієм Скрипалем.

"Ніхто не звертався з таким проханням, давайте дочекаємося. Москва завжди відкрита до взаємодії", - сказав Пєсков.

"Зараз ми бачимо, що сталася подібна трагічна ситуація, але, тим не менш, ми не володіємо інформацією, що могло стати причиною, чим займався цей чоловік, з чим це могло бути пов'язано", - заявив Дмитро Пєсков.

Офіційні особи поки утримуються від коментарів, але історія з невідомими потенційно небезпечними отруйними речовинами неминуче змушує згадати отруєння Олександра Литвиненка в 2006 році.

Колишній офіцер ФСБ Олександр Литвиненко помер у лікарні Лондона 23 листопада 2006 року у віці 43 років. За кілька років до смерті він попросив притулок в Британії. Як стало відомо згодом, він був отруєний ізотопом полонію.

Зважаючи на те, що сталося в Лондоні в 2016 році, громадське дізнання у справі про смерть Олександра Литвиненка прийшло до висновку, що його вбивство було "ймовірно, санкціоновано" Володимиром Путіним.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня стало відомо, що у Великобританії з сильним отруєнням невідомою рідиною госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Скрипаль служив у ГРУ Росії, у 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. У 2004 році його заарештували, а в 2006 році Московський окружний військовий суд визнав Скрипаля винним у шпигунстві та засудив його до 13 років в'язниці. У 2010 році тодішній президент Росії Дмитро Медведєв помилував Скрипаля. Після цього колишнього розвідника і ще трьох росіян, засуджених за шпигунство на користь США і Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, затриманих в США в червні того року. Після цього Скрипаль отримав притулок в Британії.