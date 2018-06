Ракета-носій «Дніпро» вивела на орбіту космічні апарати Японії

Про це УНІАН повідомили в Центрі інформаційних зв'язків ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля».

На навколоземну орбіту виведено космічний апарат ANSARO (Advanced Satellite with New system Architeture for Observation, «Передовий супутник з новою архітектурою системи ДЗЗ») і чотири мікросупутники.

Читайте такожСьогодні ввечері Роскосмос знову спробує запустити ракету "Протон-М"

Мікросупутники Hodoyoshi-1, ChubuSat-1, TSUBAME і QSAT-EOS розроблені університетами Японії та призначені для дистанційного зондування Землі й астрономічних спостережень.

РН «Дніпро» – конверсійний носій, розроблений ДП «КБ «Південне», виготовлений ДП ВО «Південний машинобудівний завод» в кооперації з українськими і російськими підприємствами.

Читайте такожПричиною вибуху ракети Antares міг стати російський двигун - розробник

Сьогодні відбувся 21-й пуск ракети-носія «Дніпро», якою в цілому виведено на навколоземні орбіти 124 космічних апарати 30 країн. Зокрема України, Англії, Аргентини, Бельгії, Бразилії, Німеччини, Данії, Єгипту, Ізраїлю, Іспанії, Італії, Казахстану, Канади, Малайзії, Нідерландів, Норвегії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Польщі, Росії, Саудівської Аравії, Сингапуру, США, Таїланду, Туреччини, Франції, Швеції, Еквадору, Південної Африки, Південної Кореї й Японії.