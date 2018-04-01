У США наступного тижня можуть розглянути питання виведення військових з Сирії – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп наполягає на виведенні американських військових із Сирії, незважаючи на те, що це суперечить рекомендаціям Пентагону.

Президент Дональд Трамп заявив своїм радникам, що збирається наполягати на виведенні американських військовослужбовців з Сирії.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на двох високопоставлених співробітників адміністрації США передає Голос Америки.

Ця ініціатива суперечить рекомендаціям Пентагону, який вважає, що боротьба проти «Ісламської держави» в регіоні ще далека від завершення.

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Засідання Ради національної безпеки США, в ході якого буде обговорюватися, зокрема, і військова операція в Сирії, відбудеться наступного тижня.

Інші джерела в адміністрації підтвердили Reuters, що цього тижня глава Білого дому ухвалив рішення обмежити фінансування відновлювальних робіт у районах Сирії, вже звільнених від бойовиків «Ісламської держави».

Раніше видання Wall Street Journal повідомило, що на ці цілі Держдепартамент планував виділити 200 млн доларів.

Виступаючи минулого четверга в Річфілді, штат Огайо, Трамп заявив, що для США «прийшов час залишити Сирію».

«Нехай цим займуться інші люди, - сказав президент США. - Дуже скоро, дуже скоро ми залишимо (цю країну). Ми повернемося в нашу країну, туди ... де ми хочемо бути ».

За оцінкою Пентагону, бойовики «Ісламської держави» втратили близько 98% території, яку вони утримували в Іраку і Сирії. При цьому військові попереджають, що ці райони можуть бути знову захоплені, якщо країни, що входять в міжнародну коаліцію, не зроблять зусиль з нормалізації життя мирних громадян і відновлення інфраструктури.

За даними агентства Reuters, радники президента США вважають, що американські війська повинні залишитися в регіоні «щонайменше, протягом кількох років».

«Наразі президент не віддавав наказів про виведення військ», - пояснив агентству високопоставлений співробітник адміністрації.

На даний час в Сирії перебувають близько 2 тисяч американських військовослужбовців.

Довідка УНІАН. Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, у ході конфлікту загинули понад 400 тисяч осіб, понад 10 млн були змушені покинути свої будинки. 4,8 млн осіб знайшли притулок за межами країни.