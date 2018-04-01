У США наступного тижня можуть розглянути питання виведення військових з Сирії – ЗМІ
Президент Дональд Трамп заявив своїм радникам, що збирається наполягати на виведенні американських військовослужбовців з Сирії.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на двох високопоставлених співробітників адміністрації США передає Голос Америки.
Ця ініціатива суперечить рекомендаціям Пентагону, який вважає, що боротьба проти «Ісламської держави» в регіоні ще далека від завершення.
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Засідання Ради національної безпеки США, в ході якого буде обговорюватися, зокрема, і військова операція в Сирії, відбудеться наступного тижня.
Інші джерела в адміністрації підтвердили Reuters, що цього тижня глава Білого дому ухвалив рішення обмежити фінансування відновлювальних робіт у районах Сирії, вже звільнених від бойовиків «Ісламської держави».
Раніше видання Wall Street Journal повідомило, що на ці цілі Держдепартамент планував виділити 200 млн доларів.
Виступаючи минулого четверга в Річфілді, штат Огайо, Трамп заявив, що для США «прийшов час залишити Сирію».
«Нехай цим займуться інші люди, - сказав президент США. - Дуже скоро, дуже скоро ми залишимо (цю країну). Ми повернемося в нашу країну, туди ... де ми хочемо бути ».
За оцінкою Пентагону, бойовики «Ісламської держави» втратили близько 98% території, яку вони утримували в Іраку і Сирії. При цьому військові попереджають, що ці райони можуть бути знову захоплені, якщо країни, що входять в міжнародну коаліцію, не зроблять зусиль з нормалізації життя мирних громадян і відновлення інфраструктури.
За даними агентства Reuters, радники президента США вважають, що американські війська повинні залишитися в регіоні «щонайменше, протягом кількох років».
«Наразі президент не віддавав наказів про виведення військ», - пояснив агентству високопоставлений співробітник адміністрації.
На даний час в Сирії перебувають близько 2 тисяч американських військовослужбовців.
Довідка УНІАН. Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, у ході конфлікту загинули понад 400 тисяч осіб, понад 10 млн були змушені покинути свої будинки. 4,8 млн осіб знайшли притулок за межами країни.