Сталлоне відвідав свого найкращого товариша Шварценеггера у лікарні

Голлівудський актор прокоментував стан здоров'я "Термінатора".

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне відвідав у клініці Cedars-Sinai Medical Center Арнольда Шварценеггера, який нещодавно переніс екстрену операцію на відкритому серці.

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"Слай" не турбується про здоров'я найкращого друга, тому що за його словами, "Термінатор" повернеться ще більш сильним, ніж будь-коли. Про це він сказав журналістам порталу TMZ, виходячи з лікарні.

"Він одужує, буде здоровішим, ніж будь-коли. Він дуже хоробра людина", - розповів Сталлоне.

Також зірка висловив свої сумніви щодо того, чи зможе Шварценеггер розлучитися зі шкідливою звичкою, яка згубно впливає на його здоров'я - курінням сигар.

Як повідомляв УНІАН, повернувшись до тями, перше, що сказав Арнольд Шварценеггер, була фраза I'm Back - відсилання до легендарних слів "Термінатора" I'll be back.