Шварценеггера виписали з лікарні після операції на серці
Американський актор Арнольд Шварценеггер, який нещодавно переніс термінову операцію на серці, виписався з лікарні.
Про це повідомив його представник Деніел Кетчелл на сторінці в Twitter.
"Шварценеггер відправився додому!", - йдеться в повідомленні.
Update: @Schwarzenegger is headed home! https://t.co/QWeG8C82M7— Daniel Ketchell (@ketch) April 6, 2018
Раніше УНІАН повідомляв, що Арнольд Шварценеггер переніс термінову операцію на серці.
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70-річний актор відправився на минулого тижня в медичний центр Cedars-Sinai для заміни клапана в катетері. Проте через ускладнення, до яких лікарі були готові, вони одразу ж провели екстрену операцію на відкритому серці.
Прийшовши до тями після операції перше, що сказав Арні була фраза "Я повернувся" (i'm back), натякаючи на знамениту фразу одного з його персонажів - Термінатора.
Шварценеггер вже переніс операцію на серці в 1997 році. Тоді лікарі не вважали це необхідним, але Арнольд вирішив зробити це, поки він ще був молодий і наполіг на операції. Шварценеггер додав тоді, що це вроджене порушення серця, яке не мало ніякого відношення до стероїдів.