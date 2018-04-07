Шварценеггера виписали з лікарні після операції на серці

70-річний актор відправився минулого тижня в медичний центр для заміни клапана в катетері.

Американський актор Арнольд Шварценеггер, який нещодавно переніс термінову операцію на серці, виписався з лікарні.

Про це повідомив його представник Деніел Кетчелл на сторінці в Twitter.

"Шварценеггер відправився додому!", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Арнольд Шварценеггер переніс термінову операцію на серці.

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70-річний актор відправився на минулого тижня в медичний центр Cedars-Sinai для заміни клапана в катетері. Проте через ускладнення, до яких лікарі були готові, вони одразу ж провели екстрену операцію на відкритому серці.

Прийшовши до тями після операції перше, що сказав Арні була фраза "Я повернувся" (i'm back), натякаючи на знамениту фразу одного з його персонажів - Термінатора.

Шварценеггер вже переніс операцію на серці в 1997 році. Тоді лікарі не вважали це необхідним, але Арнольд вирішив зробити це, поки він ще був молодий і наполіг на операції. Шварценеггер додав тоді, що це вроджене порушення серця, яке не мало ніякого відношення до стероїдів.