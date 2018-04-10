Принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від весільних подарунків

Замість подарунків наречені попросили охочих перевести гроші на благодійність.

Принц Гаррі та його наречена Меган Маркл відмовились від весільних подарунків.

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Замість подарунків наречені попросили усіх охочих перевести кошти на благодійність, написало британське видання The Guardian. Принц Гаррі та Меган закликають робити пожертвування сімом невеличким організаціям. Раніше пара не мала офіційних стосунків з цими благодійниками.

Кошти мають піти на захист довкілля, боротьбу з ВІЛ-інфекцією, розширення прав жінок.

Крім того, допомогу отримають безпритульні. Організація, яка допомагає безхатченкам, вже привітала таке рішення принца та його майбутньої дружини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, якими квітами прикрашатимуть весілля принца Гаррі та Меган Маркл.