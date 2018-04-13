ЗМІ: зірку серіалу "Дикий ангел" Наталію Орейро екстрено госпіталізували

Орейро відчула різке нездужання незадовго до вильоту в Тель-Авів, після чого звернулася за медичною допомогою.

Наталія Орейро, уругвайська актриса, відома глядачам за серіалом «Дикий ангел», була терміново госпіталізована.

Як інформує replyua.net з посиланням на агентство Unica, актриса і співачка пізніше заявила про скасування кількох концертів через раптове нездужання.

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Повідомляється, що Орейро відчула різке нездужання незадовго до вильоту в Тель-Авів, після чого було прийнято рішення звернутися за медичною допомогою. Діагноз, який поставили артистці, - фізичне виснаження. Лікарі рекомендували зірці відпочити після інтенсивної тритижневої роботи на зйомках комедії Re Loca. Цей фільм повинен вийти на екрани влітку цього року. Пізніше Наталія розповіла, що після госпіталізації і невеликого курсу лікування відчула себе набагато краще.

Зараз вона виконує приписи лікарів і стежить за своїм здоров'ям. Серіал «Дикий ангел» був дуже популярний в Україні на початку 2000-х років. Актори, які зіграли в ньому, – Наталія Орейро і Факундо Арана – в одну мить стали знаменитостями. Досі шанувальники переглядають цей серіал.