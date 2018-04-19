Поліція Вірменії попередила протестувальників про можливе застосування зброї

Лідер протесту Нікол Пашинян висловив переконання в тому, що поліція не має права використовувати зброю проти мирних демонстрантів

Поліція Вірменії нагадала протестувальникам про можливість застосування зброї, якщо виникне загроза нападу на органи державної влади.

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Як повідомляє видання News.am, у своїй заяві поліція відзначила, що органи державної влади є об’єктами, які підлягають особливому режиму охорони. "Закликаємо громадян, неповнолітніх учасників мітингу, їх батьків проявити пильність, не піддаватися на заклики організаторів акції до незаконних дій, так званих "несподіваних дій", - підкреслюється в заяві поліції.

Опозиційний лідер протесту Нікол Пашинян висловив переконання в тому, що поліція не має права використовувати зброю проти мирних демонстрантів. "Звичайно, це незаконно. Це так за всіма міжнародними правилами. Це ж не новина! Що означає використання зброї проти демонстрантів, які не здійснюють насильницьких дій?" - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, демонстранти почали блокувати уряд у Єревані. Однак з допомогою фізичної сили правоохоронці усунули демонстрантів від входу в будівлю. Декількох протестувальників затримали.

Напередодні на мітингу лідер опозиції Нікол Пашинян повідомив про те, що 19 квітня відбудеться перше засідання уряду під головуванням нового прем'єр-міністра, екс-президента країни Сержа Саргсяна. Пашинян закликав блокувати роботу уряду, не дозволяючи нікому увійти в будівлю.