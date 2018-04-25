Оголена і вся в глині: Кім Кардашьян вразила мережу провокаційними знімками (фото)
10:27, 25 квітня 2018Світ
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Кім Кардашьян оголилася заради нового проекту. Зірка опублікувала гарячі фото в Instagram.
Такого відвертого знімка Кім Кардашьян не бачили вже давно / Instagram
Зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян повністю вимазалася в глині і зафіксувала результат на фото.
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Для того, щоб опублікувати знімок в Instagram, моделі навіть довелося «заблюрить» найвідвертіші частини.
«Ми зробили зліпок мого тіла і виготовили пляшку для нового парфуму», - пояснила вона.
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