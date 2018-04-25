Оголена і вся в глині: Кім Кардашьян вразила мережу провокаційними знімками (фото)

Кім Кардашьян оголилася заради нового проекту. Зірка опублікувала гарячі фото в Instagram.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян повністю вимазалася в глині і зафіксувала результат на фото.

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Для того, щоб опублікувати знімок в Instagram, моделі навіть довелося «заблюрить» найвідвертіші частини.

«Ми зробили зліпок мого тіла і виготовили пляшку для нового парфуму», - пояснила вона.