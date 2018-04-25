Фейгін оскаржить рішення про позбавлення його статусу адвоката

Адвокат Марк Фейгін оприлюднив своє звернення до російського адвокатського співтовариства.

Марк Фейгін оскаржить рішення Ради Адвокатської палати Москви про позбавлення його статусу адвоката.

Про це він заявив у своєму зверненні до російського адвокатського співтовариства, яке розмістив у Facebook.

«24 квітня 2018 року Рада Адвокатської палати міста Москви ухвалила рішення про припинення мого статусу адвоката з підстав, які не можна визнати ні правовими, ні обґрунтованими, ні справедливими. Мабуть, вперше в історії російської адвокатури позбавляють професії за висловлення думки в соціальних мережах. Три повідомлення, зроблені в мережі Twitter, у липні 2017 року, стали приводом для застосування найсуворішої міри дисциплінарного покарання», - зазначив Фейгін.

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Крім того, за його словами, Палата проігнорувала положення п.5 ст.18 Кодексу професійної етики адвоката, яка виключала покарання через 6 місяців після вчинку.

«У черговий раз з'явився привід переконатися, що правила поведінки адвокатів в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» прийняті лише для звільнення від неугодних: діють вибірково, прекрасно підходять для зведення особистих рахунків і політичного переслідування. Порадившись з колегами, я все ж вирішив звернутися до суду за оскарженням рішення Адвокатської палати міста Москви, яка позбавила мене адвокатського статусу. У зв'язку з цим, я розраховую на допомогу і підтримку колег-адвокатів», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Адвокатська палата Москви позбавила статусу адвоката Фейгіна.

Він є захисником українського журналіста Романа Сущенка, обвинуваченого Кремлем у шпигунстві.

29 березня Фейгін закликав президента РФ Володимира Путіна посприяти обміну Сущенка. У зверненні він наголосив, що робота подібних йому «політичних адвокатів має бути захищена від незаконного тиску і переслідувань». При цьому Фейгін нагадав, що постійно стикається з штучними труднощами у такій категорії справ.

Сьогодні раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков запевнив журналістів, що рішення про позбавлення Фейгіна статусу адвоката, який представляє в суді інтереси Сущенка, приймалося не в Кремлі.