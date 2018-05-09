Поланскі подасть в суд на Кіноакадемію США після виключення з її складу

Адвокат назвав рішення кіноакадемії незаконним, зазначивши, що Поланскі не дали можливості пояснити свою точку зору на слуханні.

Режисер Роман Поланскі збирається подати в суд на Американську кіноакадемію після виключення з її складу.

Читайте такожРомана Поланскі слідом за Вайнштейном виключили з Кіноакадемії США

Про це повідомляє Los Angeles Times з посиланням на відправлений в організацію лист адвоката Харланда Брауна, який представляє інтереси режисера, передає kommersant.ru. Адвокат назвав рішення кіноакадемії незаконним, зазначивши, що Поланскі не дали можливості пояснити свою точку зору на слуханні. Тим самим, за словами адвоката, кіноакадемія порушила власні стандарти, а також законодавство Каліфорнії, згідно з яким, «виключення будь-якого члена (Кіноакадемії США.- ред.) повинно проводитися сумлінно і справедливо».

«Єдине, про що ми просимо,- це слухання, можливість представити свою позицію»,- пояснив адвокат. Він висловив надію на те, що керівництво кіноакадемії вирішить «уникнути дорогого судового розгляду і запропонує почати все спочатку». «Це єдине раціональне рішення. В іншому випадку ми звернемося до суду і без зусиль змусимо суддю ухвалити, що академія повинна слідувати своїм же правилам»,- сказав Харланд Браун.

Він розповів виданню, що Роман Поланскі назвав членів кіноакадемії «купкою лицемірів». За словами адвоката, режисер був вражений рішенням академіків, тому що у 2003 році вони стоячи аплодували, коли він виграв «Оскар» за фільм «Піаніст». «Коли вручали нагороду, всі знали про звинувачення. Це не секрет. І раптом вони відвернулися від нього і вигнали без слухання? Думаю, вони порахували, що це буде легко: 84-річний режисер не стане боротися, вірно?» - сказав адвокат.

Роман Поланскі в США звинувачується в зґвалтуванні в 1977 році неповнолітньої моделі Саманти Геймер. Режисер визнав свою провину, проте втік із США, дізнавшись, що суддя має намір винести вирок про ув'язнення. Незважаючи на намір потерпілої відкликати позов за давністю років, суд відмовився закрити справу.