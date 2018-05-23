Слідами Кіркорова: Тіматі зняв кліп-пародію і вийшов на перше місце в трендах YouTube

Відео всього за добу набрало понад шість мільйонів переглядів і вийшло на перше місце в трендах YouTube.

У Мережі з'явився спільний ролик Єгора Кріда і Тіматі "Гучи". Кліп знятий в жанрі пародія — співаки висміюють швидкоплинні молодіжні тренди.

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Відео всього за добу набрало понад шість мільйонів переглядів і вийшло на перше місце в трендах YouTube.

Подивившись відео, багато користувачів зазначили, що ідея ролика вже не нова. Після який вистрілив кліпу Філіпа Кіркорова "Цвет настроения - синий", в якому співак переодягнувся важким підлітком, кліп Віри і Тіматі виглядає блідо, пишуть "Дні.ру".

Як повідомляв УНІАН, російський співак Філіп Кіркоров випустив кліп на пісню "Цвет настроения - синий", в якому знялися відомі артисти. Ольга Бузова постала в образі злої касирки магазину, Микола Басков і Григорій Лепс — в образі бомжів, Тіматі — багатодітного батька-кавказця. Крім того, у відео репер В'ячеслав Мошни, більш відомий як Гнійний, Слава КПРС, грає хлопчика-мажора з модного клубу, автор блогу "Щоденник хача" Аміран Сардаров — рознощика піци. Також у кліпі засвітилися продюсер Яна Рудковська з сином та Іван Ургант.

Відео вже набрало майже 30 мільйонів переглядів на YouTube.