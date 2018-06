Син олігарха з Росії зняв кліп про те, як продав Трампу брудне досьє на Клінтон

Американські ЗМІ дивуються і запитують, чи відеоролик сина російського олігарха розповідає про справжні події.

Співак і син російського олігарха Емін Агаларов був саме тим, хто влаштував зустріч Дональда Трампа-молодшого, Пола Манафорта і Джареда Кушнера з людьми, пов’язаними зі спецслужбами Росії, які обіцяли брудне досьє на кандидата в президенти від демократів Гіларі Клінтон. Сьогодні він випустив музичний кліп про ті події на пісню з красномовною назвою «Got Me Good», тобто «Ви мене піймали».

Як пише The New Yorker, в кліпі чоловік в темній кімнаті (вочевидь, російський хакер) стежить за моніторами, на яких транслюється відео реальної зустрічі Агаларова з Дональдом Трампом. Зрештою, вони й справді друзі. В 2013 році співак і його батько Арас Агаларов були партнерами Трампа у проведенні конкурсу «Міс світу» у Москві. Крім того, нинішній президент США раніше знімався в іншому кліпі сина російського олігарха на пісню “In Another Life”. Далі у кліпі Емін обмінюється валізами з актором, який вдає Трампа. А після цього вони обоє розважаються на великому ліжку з дівчатами.

«Те, що Емін Агаларов один з тих у світі, хто точно знає, що Трамп робив чи не робив у Москві у 2013 році, робить це відео дечим більшим, ніж просто дурним кривлянням», - пише The New Yorker

Він був головним компаньйоном Трампа під час російської поїздки і лишався з ним у московському готелі Ritz-Carlton, що нагадує про скандальне російське досьє проти Трампа, про існування якого дізнався колишній британський шпигун.

«На перший погляд, нове відео Агаларова здається майже зізнанням: ось чоловік з епіцентру скандалу відтворює події і співає Трампу, що той нечесний», - пише видання.

Героями кліпу росіянина стали також Іванка Трамп, Джаред Кушнер, Гілларі Клінтон, Марк Цукерберг і навіть порнозірка Стормі Деніалз. Всі вони так чи інакше фігурують у політичних скандалах, пов’язаних з президентом США.