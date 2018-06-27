В Барбі з'явилася нова професія: ляльку перетворили на інженера (відео)

15:43, 27 червня 2018
Світ
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Жінки, працюючі в області роботобудування, надихнули компанію Mattel на створення нової ляльки, яка навчить дітей основам програмування

За майже 60 років існування Барбі змінила більше двох сотень професій, серед яких була розробник відеоігор, астронавт і президент.

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Теги: #лялька барбі