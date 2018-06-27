В Барбі з'явилася нова професія: ляльку перетворили на інженера (відео)

Жінки, працюючі в області роботобудування, надихнули компанію Mattel на створення нової ляльки, яка навчить дітей основам програмування.

Компанія-виробник іграшки Барбі створила новий образ ляльки - у джинсовій куртці, в окулярах і з персональним роботом.

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Жінки, працюючі в області роботобудування, надихнули компанію Mattel на створення нової ляльки, яка навчить дітей основам програмування

За майже 60 років існування Барбі змінила більше двох сотень професій, серед яких була розробник відеоігор, астронавт і президент.