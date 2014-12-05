У Махачкалі загорілася будівля управління ФСБ

У центрі Махачкали горить дах будівлі УФСБ РФ в Дагестані.

Про це повідомило ТАСС джерело в правоохоронних органах міста. "Причини пожежі невідомі", - зазначив співрозмовник. В ГУ МНС РФ по Дагестану повідомили, що на місце виїхали п'ять пожежних машин. Обстановка уточнюється. Читайте такожРосійські сепаратисти-ісламісти можуть скористатися тим, що Росія оголила тили - експерт

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