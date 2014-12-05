У Махачкалі загорілася будівля управління ФСБ
17:19, 05 грудня 2014Світ
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У центрі Махачкали горить дах будівлі УФСБ РФ в Дагестані.
Загорівся дах будівлі / vk.com
Про це повідомило ТАСС джерело в правоохоронних органах міста.
"Причини пожежі невідомі", - зазначив співрозмовник.
В ГУ МНС РФ по Дагестану повідомили, що на місце виїхали п'ять пожежних машин. Обстановка уточнюється.
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