Gazeta Wyborcza: Путіну бракує грошей на розхвалені танки «Армата»

Розхвалене «революційне» озброєння Росії ніколи не піде в серійне виробництво і посилить тягар збитків.

Танк Т-14 «Армата», який в Росії проголосили дивом техніки, яке «не має аналогів у світі», не буде вироблятися серійно і не стане головною бойовою машиною армії Росії. Хоча військовим обіцяли таку зброю багато років. У країни просто немає грошей на неї.

Як пише Gazeta Wyborcza, провал з розхваленим танком визнав віце-прем’єр-міністр РФ Юрій Борисов, який відповідає за оборонну промисловість країни. За його словами, не має сенсу «засипати армію дорогими «Арматами», кожна з яких коштує 4 мільйони доларів». У російських військових сьогодні є чимало Т-72 і його оновленої версії Т-90. Борисов каже, що на ці танки «є великий попит на ринку», тому що вони нібито дешеві і «ефективні проти американських, німецьких і французьких аналогів».

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«Якби існуюча бронетехніка, зокрема оновлений Т-72, поступався потенційному ворогу, ми б просували закупки нового озброєння. Але вона не поступається, а отже купувати щось немає потреби», - сказав російський чиновник.

Видання пише, що аргументи Борисова дивують. Адже, якщо вірити його словам, вартість танка «Армата» мала б бути близько 4 мільйонів доларів. І це дешевше на 2 мільйони, ніж, приміром, коштує німецький «Леопард» чи ізраїльський танк «Меркава». Останній у Росії називали єдиною моделлю, яка могла б зрівнятися з Т-14. Більше того, добре оснащений Т-90 коштує стільки ж, скільки і розхвалений новий російський танк.

Втім, експерти кажуть, що ціна, названа російським віце-прем’єром, несправжня. За словами аналітика Павла Фільгенгауера, вартість серійного Т-14 була б не менше 8 мільйонів доларів.

Сам Борисов ще п’ять років тому, будучи заступником міністра оборони, публічно наполягав, що Росії гостро необхідно працювати над «Арматою», щоб якомога швидше поставити її на озброєння. Тому що, як він тоді казав, Т-72 і Т-90 вже застаріли, модернізації не піддаються і з багатьох точок зору відстають від німецьких і ізраїльських танків.

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«Наша армія більше не може жити з технікою, яка лишилася від СРСР. Ми повинні зробити великий стрибок і створити нову бойову машину до 2015-го. І ми зробимо це», - говорив він в інтерв’ю для радіо «Ехо Москви» в 2013 році.

Вочевидь, Т-14 готували під ювілей. Революційна машина, яка «бере гору над всім, що є у інших країн», повинна була дебютувати 9 травня 2015 року під час параду на Червоній площі. Якраз перемозі над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні виповнилося 70 років. І тоді перед трибунами проїхало 16 машин, які до того були страшенно таємні. Але під час генеральної репетиції параду «Армата» зламалася, не зрушивши більше з місця. Її ледве відбуксирували з площі.

Військовий експерт Руслан Рухов пояснив Gazeta Wyborcza, що конструктори нового російського танка намагалися відтворити передові розробки, втілені в бойових машинах інших країн.

«Щось підглянули, щось вкрали. Але потрібно чимало часу, грошей і зусиль, щоб скласти все це в єдину функціональну цілісність», - пояснив він.

Попри всі проблеми, після параду в 2015 році директор «Уралвагонзаводу» Олег Синенко обіцяв, що його підприємство до 2020 року зробить для армії Росії 2,3 тисячі Т-14. Але досі існують лише ті 16 бронемашин, які їздили по Червоній площі. Рік тому Борисов збільшив замовлення на Т-90 і уточнив, що армії у найближчі роки варто чекати не більше сотні нових «Армат». Але тепер навіть ці скромніші плани остаточно довелося поховати.

Військовий експерт Олександр Гольц, коментуючи фіаско «Армати», нагадав про ще одне «технологічне диво» Росії – винищувач Су-57. На його думку, цей літак теж так і не дійде до серійного виробництва, лишившись провалом. Багаторічна робота над ним обійшлася Москві в 3-10 мільярдів доларів. Гольц підкреслив, що впродовж останніх років Росія переживає економічну агонію. І їй саме час скоротити свій оборонний бюджет. Однак, замість цього країна викидає гроші на фінансування розробок, які їй самій не по кишені.