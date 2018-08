Мільйон за пост: хто заробляє в Instagram найбільше і як стати зіркою соцмереж

Щоб бути інфлюенсером, користувачеві потрібно стати помітним. "Необхідно знайти щось унікальне, особливий стиль, який би виділяв вас на тлі переповненого світу соціальних медіа",- пояснює експерт.

Соціальні мережі стають новим Клондайком. За рекламні пости компанії платять різного роду знаменитостям, від поп-зірок до лідерів думок, солідні гонорари. Заробітки тих, хто набив руку на цьому терені, обчислюються мільйонами.

Про це йдеться в журналі "Новое время". У 2017 році обсяг цієї ніші рекламної індустрії вже досяг $ 1 млрд, підраховують в американській маркетинговій компанії Mediakix.

Тоді як фахівці Асоціації національних рекламодавців США прогнозують: до 2023 року на маркетинг впливу компанії у всьому світі будуть виділяти п'яту частину своїх рекламних бюджетів. В залежності від кількості фоловерів і здатності створювати контент, який втягує, компанії готові платити лідеру думок від декількох десятків до сотень тисяч доларів за один рекламний пост.

Додаткові нулі до цінника додає зірковий статус. Персональні сторінки в соцмережах вже приносять мільйони футболістам Кріштіану Роналду і Ліонелю Мессі, співачкам Селені Гомес і Бейонсе, акторові Дуейну Джонсону та іншим знаменитостям. Особливих успіхів у комерціалізації власної популярності досягли сестри Кардашьян-Дженнер. У 2018 році четверо з п'яти зірок американського реаліті-шоу " Сімейство Кардашьян (Keeping Up With the Kardashians) увійшли в топ-15 найбільш високооплачуваних користувачів Instagram.

За один рекламний Instagram пост Кім Кардашьян — в минулому стиліст світської левиці Періс Хілтон, а нині дружина відомого репера Каньє Уеста і зірка реаліті-шоу — отримує, за різними даними, від $ 500 тис. до $ 720 тис. Для порівняння, річна зарплата президента США складає $ 400 тис.

Вартість однієї рекламної публікації наймолодшої із сестер — Кайлі Дженнер, на сторінки якої в Facebook, Twitter і Instagram в цілому підписані понад 155 млн осіб, може досягти $ 1 млн, констатують в американській аналітичній компанії D Marie Analytics.

У своїй родині Дженнер володіє найбільшим станом: на продаж власної лінії косметики Kylie Cosmetics, рекламі відомих брендів в соцмережах, модельних контрактах і зйомках телешоу вона вже заробила $ 900 млн. На таку суму в липні 2018-го оцінив стан юної моделі американський журнал Forbes, закріпивши за нею 27-е місце в рейтингу найбагатших селф-мейд американок.

За прогнозами Кейт Талбот, маркетолога з Сан-Франциско, яка спеціалізується на просуванні брендів в соцмережах, до 2020 року маркетинг впливу зросте в індустрію обсягом $ 10 млрд.

Сьогодні 40% споживачів черпають натхнення для покупок у соціальних мережах, стверджують аналітики аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers в своєму дослідженні Total Retail 2017. Споживачі хочуть отримувати достовірну інформацію з джерел, які завжди під рукою. І такими для них є соціальні мережі, де вони стежать за діями друзів і впливових трендсеттерів.

Щоб бути інфлюенсером, користувачеві потрібно стати помітним, ділиться радою Меліса Сент-Джеймс, доцент кафедри маркетингу Каліфорнійського державного університету в Домінгес-Хіллз. "Необхідно знайти щось унікальне, особливий стиль, який би виділяв вас на тлі переповненого світу соціальних медіа",— пояснює вона.

Американський маркетолог Кейт Талбот дала кілька порад про те, як стати зіркою соцмереж.

1. Будь там, де проводить час твоя цільова аудиторія. Наприклад, якщо ти 21-річна дівчина і цікавишся тренінгами краси, починай з YouTube, Instagram і Snapchat.

2. Знайди свою нішу. Визнач, що виділяє тебе на тлі тисяч популярних користувачів і створюй навколо цього свій контент.

3. Продумай свій персональний бренд і дотримуйся його. Не намагайся бути кимось іншим, будь собою.

4.Створюй послідовний і якісний контент. Кожен день публікуй те, що цікаво своїм фоловерам і що змусить їх повернутися на твою сторінку завтра.

5. Вивчи маркетингові прийоми — використання хэштегов, посилань, груп залучення та інше. Щоб здобути вплив в соцмережі, потрібно збільшити аудиторію і охоплення.

6. Втягуйся в контент інших користувачів: коментуй пости в Instagram, став лайки в YouTube. Набирати вплив в соцмережі — як рухатися вулицею з двостороннім рухом, важливо будувати добрі стосунки з оточуючими.

Однак є і небезпека такого впливу. Так, позиціонуючи себе як експерта в певній темі, популярний блогер може таким не бути, зазначають критики. До того ж користувачі соціальних мереж можуть обманювати рекламодавців, штучно накручуючи кількість фоловерів своїх сторінок за рахунок ботів. За підрахунками The New York Times, сьогодні ботам належать 48 млн акаунтів у Twitter і близько 60 млн у Facebook.

