Мадонні - 60 років: як "королева поп-музики" відзначає свій ювілей (фото, відео)
15:38, 16 серпня 2018Світ
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Свій ювілей співачка Мадонна вирішила відзначити в Марокко. Зірка поділилася в Instagram фото і відео.
REUTERS
Мадонні сьогодні, 16 серпня 2018 року, виповнюється 60 років. За час творчого шляху з 1979 року співачка встигла потрапити в Книгу рекордів Гіннеса, як комерційно найуспішніша виконавиця.
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Крім пісень Мадонна виступала продюсером, актрисою, режисером і дитячою письменницею.
У свій день народження співачка поділилася з шанувальниками декількома знімками, на яких вона в образі "королеви поп-музики".
Свій ювілей співачка вирішила відзначити в Марокко. Зірка поділилася в Instagram фото і відео.
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