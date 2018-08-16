Мадонні - 60 років: як "королева поп-музики" відзначає свій ювілей (фото, відео)

Свій ювілей співачка Мадонна вирішила відзначити в Марокко. Зірка поділилася в Instagram фото і відео.

Мадонні сьогодні, 16 серпня 2018 року, виповнюється 60 років. За час творчого шляху з 1979 року співачка встигла потрапити в Книгу рекордів Гіннеса, як комерційно найуспішніша виконавиця.

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Крім пісень Мадонна виступала продюсером, актрисою, режисером і дитячою письменницею.

У свій день народження співачка поділилася з шанувальниками декількома знімками, на яких вона в образі "королеви поп-музики".

Свій ювілей співачка вирішила відзначити в Марокко. Зірка поділилася в Instagram фото і відео.