Втрата Росією в море ракети з ядерним двигуном: прес-секретар Путіна заявив, що нічого про це не знає

"На відміну від американського телеканалу я не володію такою інформацією", - Пєсков відповів на питання про можливу майбутню операцію Росії в Баренцевому морі.

У Кремлі сьогодні, 22 серпня, прокоментували інформацію CNBC про падіння російської ракети з ядерною установкою в Баренцове море після невдалого випробування в листопаді 2017 року.

"На відміну від американського телеканалу я не володію такою інформацією", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РБК. Він порекомендував журналістам звернутися в Міністерство оборони.

Читайте такожNational Interest: США, Росія чи Китай можуть ненароком влаштувати ядерний армагедон

Днем раніше американський канал CNBC повідомив, що після невдалого випробування в листопаді 2017 року російська ракета з ядерною установкою впала і досі перебуває в Баренцевому морі. Телеканал посилався на джерела, знайомі з доповіддю американської розвідки.

Декількома місяцями раніше, в травні, CNBC повідомив, що Росія з листопада 2017 року по лютий 2018 року провела чотири випробування крилатої ракети з ядерною установкою, проте всі вони завершилися невдачею. За даними розвідки США, найдовший випробувальний політ тривав близько двох хвилин.

Як повідомляв УНІАН, за даними CNBC, Росія готується підняти ракету з дна моря. В операції по її підйому візьмуть участь три судна, одне з яких пристосоване для перевезення радіоактивних речовин.

На початку цього року президент Росії Володимир Путін похвалився тим, що в Росії створена і пройшла випробування нова ракета з ядерною енергетичною установкою.