Кардашьян вийшла у світ в прозорій сукні (фото)

Кортні з подругами вирішили влаштувати вечерю. Для нього дівчина вибрала прозору фіолетову сукню з неоновими помаранчевими вставками і сріблясті босоніжки на високих підборах.

Кортні Кардашьян зараз відпочиває з подругами в Мексиці, де, мабуть, вирішила відволіктися від розставання з Юнесом Бенджімою.

Манекенник, за чутками, зрадив їй з моделлю. І кожен вихід телезірки гарячіший за інший! Ми вже бачили її і в купальниках, і в облягаючому міні-плаття.

Кортні з подругами вирішили влаштувати вечерю. Для нього дівчина вибрала прозору фіолетову сукню з неоновими помаранчевими вставками і сріблясті босоніжки на високих підборах.