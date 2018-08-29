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Кардашьян вийшла у світ в прозорій сукні (фото)

10:45, 29 серпня 2018
Світ
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Кортні Кардашьян вишла в світ / Інстаграм

Манекенник, за чутками, зрадив їй з моделлю. І кожен вихід телезірки гарячіший за інший! Ми вже бачили її і в купальниках, і в облягаючому міні-плаття.

Кортні з подругами вирішили влаштувати вечерю. Для нього дівчина вибрала прозору фіолетову сукню з неоновими помаранчевими вставками і сріблясті босоніжки на високих підборах. 

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Теги: #Кардашьян