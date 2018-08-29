Кардашьян вийшла у світ в прозорій сукні (фото)
10:45, 29 серпня 2018Світ
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Кортні з подругами вирішили влаштувати вечерю. Для нього дівчина вибрала прозору фіолетову сукню з неоновими помаранчевими вставками і сріблясті босоніжки на високих підборах.
Кортні Кардашьян вишла в світ / Інстаграм
Кортні Кардашьян зараз відпочиває з подругами в Мексиці, де, мабуть, вирішила відволіктися від розставання з Юнесом Бенджімою.
Манекенник, за чутками, зрадив їй з моделлю. І кожен вихід телезірки гарячіший за інший! Ми вже бачили її і в купальниках, і в облягаючому міні-плаття.
Кортні з подругами вирішили влаштувати вечерю. Для нього дівчина вибрала прозору фіолетову сукню з неоновими помаранчевими вставками і сріблясті босоніжки на високих підборах.
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