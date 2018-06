Помер британський співак Джо Кокер.

Продовження: Агент Джо Кокера про легендарного співака: він був унікальним (добірка найкращих пісень)

Виконавцю блюзових хітів My father's Son, Unchain My Heart, You Can Leave Your Hat On, Now That the Magic Has Gone, n'oubliez jamais було 70 років. Він помер в Колорадо, де жив в останній час.

За даними Yorkshire Post співак помер після декількох років боротьби з раком легенів, передає tvc.ru.