Агент Джо Кокера про легендарного співака: він був унікальним (добірка найкращих пісень)

Відомий англійський рок-музикант Джо Кокер помер у віці 70 років. У заяві агента співака Баррі Маршалла говориться, що Джо Кокер помер минулої ночі від хвороби, характер якої не розголошується, передає BBC.

Найвідоміші композиції в його виконанні - блюзові балади My father's Son", "Unchain My Heart", "You Can Leave Your Hat On", "Now That the Magic Has Gone" і "N'oubliez jamais".

"Будучи надзвичайно обдарованим - справжньою зіркою - він залишався добррю та скромною людиною, яка любила виступати... Кожний, хто його коли-небудь бачив, не забуде його ніколи... Джо Кокер був унікальним, і неможливо заповнити місце, яке він займав в наших серцях", - йдеться в заяві агента співака Баррі Маршалла.

Свою кар'єру Кокер починав у 1960-ті роки, виступаючи в рідному Шеффілді. Останній концерт Джо Кокера відбувся в Лондоні в червні минулого року.

Представляємо вам невелику добірку пісень легендарного Джо Кокера.

Joe Cocker - You Can Leave Your Hat On

Joe Cocker - Noubliez Jamais

Joe Cocker - Summer In The City

Joe Cocker - You're so beautiful

Joe Cocker - My father's Son

Joe Cocker - Unchain My Heart

Joe Cocker - I Come In Peace

Joe Cocker - Tonight

Joe Cocker - Sorry Seems To Be The Hardest Word

Joe Cocker - The Letter

Joe Cocker - When The Night Comes

Joe Cocker - With a Little Help from My Friends (1968)