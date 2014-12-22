Агент Джо Кокера про легендарного співака: він був унікальним (добірка найкращих пісень)
У заяві агента співака Баррі Маршалла говориться, що Джо Кокер помер минулої ночі.
Відомий англійський рок-музикант Джо Кокер помер у віці 70 років. У заяві агента співака Баррі Маршалла говориться, що Джо Кокер помер минулої ночі від хвороби, характер якої не розголошується, передає BBC.
Найвідоміші композиції в його виконанні - блюзові балади My father's Son", "Unchain My Heart", "You Can Leave Your Hat On", "Now That the Magic Has Gone" і "N'oubliez jamais".
"Будучи надзвичайно обдарованим - справжньою зіркою - він залишався добррю та скромною людиною, яка любила виступати... Кожний, хто його коли-небудь бачив, не забуде його ніколи... Джо Кокер був унікальним, і неможливо заповнити місце, яке він займав в наших серцях", - йдеться в заяві агента співака Баррі Маршалла.
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Свою кар'єру Кокер починав у 1960-ті роки, виступаючи в рідному Шеффілді. Останній концерт Джо Кокера відбувся в Лондоні в червні минулого року.
Представляємо вам невелику добірку пісень легендарного Джо Кокера.
Joe Cocker - You Can Leave Your Hat On
Joe Cocker - Noubliez Jamais
Joe Cocker - Summer In The City
Joe Cocker - You're so beautiful
Joe Cocker - My father's Son
Joe Cocker - Unchain My Heart
Joe Cocker - I Come In Peace
Joe Cocker - Tonight
Joe Cocker - Sorry Seems To Be The Hardest Word
Joe Cocker - The Letter