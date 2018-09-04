"Мою прекрасну няню" пограбували у Москві

Грабіжники забрали сумку, в якій були два дорогоцінних браслети, сережки і кільце з білого золота з діамантами, а також 20 тисяч рублів.

Російську актрису, зірку серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк обікрали озброєні грабіжники.

Так, зловмисники увірвалися вночі в особняк актриси і її чоловіка у Москві. Чоловік Заворотнюк і Петро Чернишев побився з одним з них, однак злодії встигли вирватися і втекти до приїзду поліції. З собою вони забрали сумку Анастасії, в якій були гроші та коштовності, пише "СтарХит".

Повідомляється, що сумка, яку забрали грабіжники, стояла на підвіконні. Як виявилося, артистка залишила в ній два браслети, сережки і кільце з білого золота з діамантами, а також 20 тисяч рублів. За попередніми даними сума завданої матеріальної шкоди становить більше мільйона рублів.

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"Це правда. Збройний напад стався вночі. Петро дійсно побився з одним із грабіжників в спробі зупинити його. Після інциденту поліцейські провели в їх будинку весь день. Собака взяла слід, на даний момент триває розслідування", - розповіла представниця артистки.

Зазначимо, що лише нещодавно Анастасія Заворотнюк розрахувалася з мільйонними боргами, який брала якраз на будівництво заміського будинку, з якого викрали речі. Вона починала будівництво ще шість років тому, коли не було ніяких передумов для кризи. На жаль для актриси, вона взяла іпотеку банку у валюті. Через різкий стрибок курсу долара сума боргу зросла майже в два рази.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі пограбували популярну українську групу, були викрадені всі музичні інструменти.