Після вторгнення на Донбас, анексії Криму та війни в Сирії Путін назвав Росію "миролюбною державою"

Зовнішня політика Росії "спрямована на творче співробітництво з усіма країнами, які в цьому зацікавлені", запевняє Путін.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не має «агресивних планів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на полігоні Цугол у Забайкальському краї, де проходять військові навчання "Схід-2018».

«Росія - миролюбна держава. У нас немає і не може бути агресивних планів. Наша зовнішня політика спрямована на творче співробітництво з усіма країнами, які в цьому зацікавлені», - сказав Путін.

За його словами, на навчаннях присутні 87 спостерігачів з 59 країн світу. «Але наш обов’язок перед Росією, звертаюся зараз до російських військовослужбовців, наш обов’язок перед нашою країною, Батьківщиною в тому, щоб бути готовими відстояти суверенітет, безпеку і національні інтереси нашої країни, а якщо буде потрібно - і підтримати союзників», - додав він.

Путін заявив, що РФ буде й надалі зміцнювати збройні сили, оснащувати їх зброєю і технікою останніх поколінь, розвивати міжнародне військове співробітництво.

При цьому він висловив «особливу вдячність» військовослужбовцям Китаю і Монголії, які беруть участь у маневрах. «У нашого бойового братерства - давні і міцні традиції. Ми в Росії будемо завжди шанувати мужність героїв Халхін-Голу, пам'ятати, що в роки Другої світової війни наші країни були союзниками, разом протистояли агресору, а сьогодні вирішують спільне важливе завдання - разом забезпечують стабільність і безпеку на євразійському просторі», - сказав президент РФ.

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня на Далекому Сході стартували найбільші з 1981 року військові навчання "Схід-2018». До маневрів залучено близько 300 тис. російських військовослужбовців, понад тисячу літаків, вертольотів і безпілотних літальних апаратів, до 36 тис. танків, бронетранспортерів та інших машин, до 80 кораблів і суден забезпечення.

Росія в березні 2014 року окупувала український Крим, організувавши псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Після окупації Криму Росія почала військову операцію на сході України і захопила частини Донецької і Луганської областей.