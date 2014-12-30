Виявлено кілька тіл загиблих у катастрофі літака AirAsia

Про це заявив голова цивільної авіації Індонезії, пише Deutsche Welle.

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За даними місцевих військових, було виявлено два об'єкти, що нагадують двері літака і рятувальний трап. Вони знаходились в 10 км від того місця, де лайнер зник з радарів. Цю інформацію підтвердив також представник міністерства транспорту Індонезії.

Крім того, як повідомляє Associated Press, ВМС Індонезії виявили і підняли на борт одного з кораблів кілька тіл людей, загиблих під час аварії авіалайнера компанії AirAsia.

Згідно з повідомленням, тіла були знайдені недалеко від острова Борнео. На загиблих не були вдягнені рятувальні жилети, наголошується в повідомленні.