Rzeczpospolita: Ім’я Чепіги могли викрити через конфлікт спецслужб у Росії

Експерти допускають, що у Москві може точитися конфлікт між військовою і внутрішньою розвідкою.

Щораз більше інформації про замах у Солсбері розкривається перед громадськістю. Нещодавно журналісти слідчої групи Bellingcat виявили справжнє ім’я одного з двох агентів ГРУ, які здійснили замах на Сергія Скрипаля на території Великої Британії.

Про це пише Rzeczpospolita, додаючи, що цілком вірогідно справжнє ім’я Анатолія Чепіги стало відомим завдяки війні між різними російськими спецслужбами, яка розгортається за лаштунками у Москві.

«Останній конфлікт між спецслужбами стався навесні 2017 року. Тоді втратив посаду і був арештований начальник антикорупційної служби МВС генерал Денис Сугробов», - сказав польському виданню політолог Олександр Макаркін.

Він нагадав, що тоді Сугробов намагався за допомогою розширити свій вплив завдяки доступу до важливої інформації, який йому давала його посада. Однак, він зіштовхнувся з серйозним опором з боку інших служб.

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«Дані паспортів зберігаються в базі даних МВС. Але мені важко уявити, щоб це відомство почало якусь кампанію проти військової розвідки», - додав російський політолог.

Деякі експерти у Москві допускають, що у конфлікті з військовою розвідкою можуть бути внутрішні спецслужби, які втратили терпіння до випадів військових після Солсбері. При невдалій спробі вбити перебіжчика Сергія Скрипаля загинула випадкова громадянка Великої Британії. Також особливе роздратування це могло викликати у Служби зовнішньої розвідки. Не виключено, що це стало причиною подальших витоків інформації про двох горезвісних агентів ГРУ.

«Швидше за все, ми маємо справу з банальною корупцією. В нашому інтернеті можна купити будь-який доступ до цілого спектру баз даних. Цим часто користуються бізнесмени», - сказав Макаркін.

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Активісти Bellingcat знайшли фото Чепіги у відкритих джерелах. Хоча минулого місяця російське міністерство оборони заборонило солдатам і офіцерам розміщувати в мережі фото, які стосуються їхньої служби. Частина експертів пригадують, що у новітній історії Росії військові спецслужби ніколи не воювали проти цивільних. Зіткнення відбувалися лише між окремими групами. Найбільша така війна відбулася в 2006-2008 роках, коли контррозвідка ФСБ вступила в сутичку з Федеральною службою боротьби з наркотиками, кілька офіцерів якої були арештовані і засуджені до тривалого терміну в колонії.