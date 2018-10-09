The Telegraph: Небезпечна жага Росії перекреслювати кордони охоплює Європу

Колишній міністр закордонних справ Британії називає цей процес «русифікацією».

Минулого тижня скоординовані викриття дій агентів Росії зусиллями британських, нідерландських і американських спецслужб стали приниженням для Москви.

Було пролито світло на масштаби російських кібератак проти країн, компаній і міжнародних організацій, так само як і на нескінченні російські заперечення. Урядам і суспільствам відкрили очі на те, що насправді відбувається.

Однак, більше занепокоєння викликають масштаби втручання Росії у справи дедалі більшої кількості країн на Сході й Півдні Європи. Про це на сторінках The Telegraph пише колишній міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг.

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Він нагадує про те, як Росія з 2014 року веде війну проти України, про її спробу влаштувати переворот у Чорногорії, щоб не дозволити балканській країні приєднатися до НАТО, а також про російську кампанію, яка призвела до низької явки на референдумі в Македонії, після чого приєднання країни до ЄС і оборонного альянсу теж під питанням. Також у Латвії на парламентських виборах перемогла проросійська партія. А в президіум Боснії й Герцеговини потрапив сербський сепаратист Мілорад Додік, який теж лояльний до Кремля.

Щоб знайти зв’язок між усіма цими явищами, на думку колишнього британського дипломата, потрібно звернути увагу на переговори між іншими країнами на Балканському півострові: між Сербією і Косово. Вони розмірковують про «корекцію» кордонів між ними.

«У 2010 році, коли я був міністром закордонних справ, під час численних візитів на Балкани я наголошував всім зацікавленим сторонам: мапа має остаточний вигляд. Я заявляв усім країнам, що вони не можуть навіть думати про те, щоб змінити її знову», - пише Хейг.

Берлін виступає проти перегляду кордону між Косово і Сербією. І Заходу варто було б приєднатися до нього, щоб надати позиції більшої ваги.

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«Адже щойно один кордон буде «скорегований», з’явиться нове виправдання для перегляду інших. Для деяких сербів у Боснії й Герцеговині ідея перегляду кордонів в регіоні – це стимул знову спробувати завершити розчленування країни за етнічним принципом, що не вдалося зробити кривавими методами в 90-ті роки минулого століття. Для Росії, що найважливіше, існує цілий список кордонів, які їй би хотілося «скорегувати». Може включити офіційно в склад Росії відірвані від Грузії 10 років тому Абхазію і Південну Осетію? А може підігріти суперечку між Україною й Угорщиною, запропонувавши етнічним угорцям на українській території «скорегувати» кордон між країнами? А як щодо Балтії, де живе багато етнічних росіян? Може і там внести корективи?» - пише колишній дипломат.

Він наголошує, що Росія без вагань готова відкрити цю «скриньку Пандори». Адже в результаті це призведе до нових конфліктів між країнами Європи, які могли б зробити крок до більш стабільного й успішного майбутнього у Євросоюзі. Тому Хейг радить нарешті зрозуміти, що відбувається, і почати чинити опір російським зусиллям, наполягаючи, що мапа Східної Європи не підлягає перегляду.