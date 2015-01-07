Вчені повідомили про високу ймовірність прориву лави на схилі вулкана на Камчатці
Вперше за чверть століття може статися прорив лави на схилі Ключевського вулкана на Камчатці, який активізувався минулого тижня.
Про це повідомила керівник Камчатської групи реагування на вулканічні виверження (KVERT) Інституту вулканології і сейсмології ДВО РАН Ольга Гіріна, передає ТАСС.
"Прогноз розвитку виверження, заснований на щоденному моніторингу вулкана протягом 20 років, поки звичайний. Зараз відбувається фонтанування лави в кратері - це експлозивна активність стромболіанського типу. Потім, після заповнення вершинного кратера лавою, на тлі триваючої експлозивної активності очікується вилив лавових потоків на схили вулкана", - вважає Гіріна.
За її словами, в цей час вірогідні попільні викиди на висоту до семи-восьми кілометрів над рівнем моря.
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"В кінці виверження ймовірно посилення експлозивної діяльності вулкана - викиди попелу до 10-15 км над рівнем моря протягом декількох діб", - говорить експерт.
Приблизно за таким сценарієм відбувалися виверження Ключевського останні 10 років. Однак можливий і прорив лави на схилі вулкана.
"Останній раз бічній прорив на Ключевському спостерігався 26 років тому - в 1989 році. Наприклад, зараз відзначається незвичайна сейсмічність вулкана - раптові короткочасні різкі посилення вулканічного тремтіння. Можливо, вони вказують на підготовку прориву", - сказала Гіріна.