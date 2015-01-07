Вчені повідомили про високу ймовірність прориву лави на схилі вулкана на Камчатці

Про це повідомила керівник Камчатської групи реагування на вулканічні виверження (KVERT) Інституту вулканології і сейсмології ДВО РАН Ольга Гіріна, передає ТАСС.

"Прогноз розвитку виверження, заснований на щоденному моніторингу вулкана протягом 20 років, поки звичайний. Зараз відбувається фонтанування лави в кратері - це експлозивна активність стромболіанського типу. Потім, після заповнення вершинного кратера лавою, на тлі триваючої експлозивної активності очікується вилив лавових потоків на схили вулкана", - вважає Гіріна.

За її словами, в цей час вірогідні попільні викиди на висоту до семи-восьми кілометрів над рівнем моря.

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"В кінці виверження ймовірно посилення експлозивної діяльності вулкана - викиди попелу до 10-15 км над рівнем моря протягом декількох діб", - говорить експерт.

Приблизно за таким сценарієм відбувалися виверження Ключевського останні 10 років. Однак можливий і прорив лави на схилі вулкана.

"Останній раз бічній прорив на Ключевському спостерігався 26 років тому - в 1989 році. Наприклад, зараз відзначається незвичайна сейсмічність вулкана - раптові короткочасні різкі посилення вулканічного тремтіння. Можливо, вони вказують на підготовку прориву", - сказала Гіріна.