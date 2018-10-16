Ніколь Кідман і Джулія Робертс знову стануть мамами - ЗМІ

Про те, наскільки правдива інформація, можна буде дізнатися протягом наступних декількох місяців.

Відразу дві голлівудські актриси завагітніли. Ніколь Кідман і Джулія Робертс готуються в черговий раз стати мамами.

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Таку інформацію опублікували у виданні In Touch, передає РБК Україна. Видання опублікувало свіжий номер, на обкладинці якого красується "гаряча новина".

За чутками, Ніколь Кідман, яка одружена з рок-музикантом Кітом Урбаном, зараз переживає не найкращі часи у шлюбі. Їхній союз на межі розпаду через вантаж внутрішніх протиріч. Внаслідок цього актриса вирішила завести дитину, щоб зберегти сім'ю. Для цього 51-річна Кідман вдалася до послуг клініки штучного запліднення ЕКЗ.

При цьому у неї і Кіта Урбана вже є двоє дітей: дочка Санді Роуз (їй 10 років) і Фейт Маргарет (дівчинці зараз 7 років). Кідман і Урбан разом з 2006 року. Санді Ніколь народила сама, а Фейт з'явилася в результаті сурогатного материнства. А від першого чоловіка Кідман, Тома Круза, у неї дітей не залишилося: обидві дитини були прийомними і після розлучення залишилися жити з Крузом.

Крім Кідман, готується до материнства і Джулія Робертс, яка нещодавно відзначила 50-річчя. Повідомляється, що і вона таким чином прагне скріпити союз зі своїм чоловіком Денні Модером.

"Джулія і Денні в захваті. Ця несподівана новина врятувала їхній шлюб і повністю перевернула їхнє життя. Кажуть, це буде хлопчик, чому Джулія дуже задоволена, оскільки з хлопчиками легше", - говорить інсайдер видання.

За наявними відомостями, у пари виникають сварки через ревнощі. При цьому, на відміну від Кідман, Робертс завагітніла самостійно, природним чином. Модер і Робертс разом з 2002 року, у них троє дітей.

При цьому видання Gossip Cop, яке розвінчує міфи створені навколо зірок, вважає, що вагітність актрис - фейк-новина.