EUObserver: США намагаються схилити ЄС до посилення санкцій проти Росії

У Брюсселі не дуже хочуть збільшувати тиск на Кремль, а деякі уряди навіть говорять про намір заблокувати продовження наявного.

Американський дипломат Девід Тесслер вирушив у Рим із завданням переконати ЄС зберегти чинні санкції проти Росії і навіть запровадити нові.

Однак, у Європи немає апетитів відповісти на американські заклики «підвищити ціну» для Москви за її «зловісну поведінку». І причини цього криються не лише в появі проросійського уряду Італії, пише EUObserver.

«Ми бачимо, що загроза з боку Росії, нажаль, погіршується. І це не теоретичні дебати, про які ми можемо говорити, а чітка і наявна небезпека», - сказав Тесслер журналістам в Брюсселі.

Євросоюз і США запровадили економічні санкції проти Росії після того, як вона влаштувала вторгнення в Україну в 2014 році. Але американський дипломат зауважив, що російська загроза тепер більш широка. Окрім військової агресії проти сусідньої країни вона також тепер включає порушення заборони на застосування хімічної зброї, електронне втручання і кібератаки, а також кампанію з поширення пропаганди проти Заходу. США у вівторок оголосили, що збираються обкласти Росію додатковими санкціями за отруєння хімічною зброєю колишнього шпигуна на території Великої Британії.

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Поїздка Тесслера відбувається на тлі підготовки до ухвалення рішення про продовження дії антиросійських санкцій ЄС, яке повинно відбутися на саміті в грудні. Джерела повідомили виданню, що лідери Франції і Німеччини спочатку зустрінуться з президентом Росії Володимиром Путіним, після чого вони роз’яснять ситуацію іншим лідерам.

«Як зазвичай, деякі країни захочуть провести політичне обговорення. Але в минулому це означало, що хтось робить кілька коментарів, а потім процес рухається далі», - пояснив неназваний дипломат ЄС.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте минулого місяця у Москві заявив, що він збирається накласти вето на продовження дії європейських санкцій. Австрія, яка зараз головує в ЄС, теж має в правлячій коаліції партію з проросійськими поглядами. Однак, на думку іншого дипломата ЄС, Рим і Відень навряд чи стануть на заваді санкціями.

«Є вірогідність того, що італійці попросять щось за свою згоду. Найвірогідніше вони будуть вимагати поступок щодо їхнього бюджету», - сказав співрозмовник видання з дипломатичних кіл ЄС.

«Австрія у складному становищі щодо використання вето. Адже вона зараз головує в ЄС і повинна діяти як нейтральний брокер», - додав він.

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У свою чергу, американський дипломат Девід Тесслер вже побував у Відні в ході свого європейського візиту. За його словами, він ще відвідає Рим, перш ніж повернутися у Вашингтон. На питання про те, що він збирається сказати італійським урядовцям, американець відповів: «Ми повинні зосередитися на збереженні цієї ціни, підтримувати тиск. І ми повинні зробити це разом». Видання зауважує, що це вже його шостий візит в ЄС за цей рік, присвячений проблемі Росії. Його нинішня поїздка відбувається на тлі того, як США обклали новими санкціями Іран всупереч закликам Європи не робити цього заради збереження ядерної угоди. Також Америка погрожує європейським фірмам, які беруть участь у спорудженні російського газопроводу «Північний потік-2».

«Ми вважаємо, що це геостратегічний проект. Росія багато разів демонструвала свою готовність використати енергоносії в якості політичного інструменту. Москва не боїться змушувати європейців страждати заради своїх політичних цілей», - сказав Тесслер.

Але суперечка через «Північний потік-2» і інші конфлікті епізоди зробили Європу менш охочою підтримувати заклики Вашингтона щодо санкцій, ніж це було в минулому.

«Давайте скажемо прямо, відносини між США і ЄС не в такій хорошій формі, як колись. Санкції не координуються на 100%, як у минулому. Ми зараз у іншому середовищі», - сказав неназваний дипломат ЄС, додавши, що європейські столиці навряд чи погодяться посилити санкції проти Росії за хімічну атаку в Британії.