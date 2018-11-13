Bloomberg: Війна Росії проти України вказує на невивчений урок часів Першої світової

Проблема в тому, що не всі країни засвоїли урок війни, яка повинна була покласти край усім кровопролитним конфліктам.

Президент Франції Еммануель Макрон зібрав у столиці своєї країни лідерів з усього світу, щоб згадати про день завершення Першої світової війни.

Водночас, французький президент намагався об’єднати гостей проти націоналізму, який став причиною масштабного кровопролиття сто років тому. Адже націоналістичні настрої почали повертатися знову. Виконати це завдання було б легше, якби 69 країн погодилися з тим, що перемир’я в 1918 році дійсно принесло.

Про це пише Bloomberg нагадуючи, що Перша світова війна призвела до краху трьох імперій, смерті 20 мільйонів людей, відкрила дорогу формуванню Радянського Союзу і створила всі умови для спалаху нового і ще більш кривавого конфлікту.

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Навряд чи хтось із лідерів, які у минулі вихідні приїхали в Париж, заперечать, що Перша світова була катастрофою, до якої підштовхнув націоналістичний тероризм. Однак, країни, які представляють Володимир Путін, Раджеп Таїп Ердоган, Дональд Трамп та інші вели по-суті різні війни, переслідуючи різні цілі і зіштовхуючись з різними наслідками. З певної точки зору, з капітуляції Німеччини 11 листопада 100 років тому почалася її підготовка до нового кровопролиття.

Найбільшою помилкою 1918 року, яка повторюється сьогодні, була відсутність розуміння інтересів і позицій різних країн. На цьому наголошує історик з Кембриджського університету Домінік Лівен, який спеціалізується на історії царистської Росії. На його думку, урок Першої світової війни криється в ідеологічних прорахунках післявоєнного періоду і націоналізмі, який став причиною її початку.

Він зауважив, що сучасним лідерам, як і в 100 років тому, потрібно повчитися «реалізму». Він нагадав, що Версальський договір намагався збудувати мир в Європі через відторгнення Німеччини і радянської Росії, які нарощували сили. Відсутність реалізму призвело до того, що континенту довелося повернутися до війни в 1939 році. Замість того, щоб схиляти всі великі держави до миру, Франція і Велика Британія покладалася на Лігу націй і союзи зі слабшими країнами.

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«Більше, ніж для будь-кого, Перша світова війна стала поворотним моментом для долі України», - зауважив Лівен.

На його думку, війна почалася як боротьба між Німеччиною і Росією за контроль над територіями між ними: від Сербії до Балтійських країн. Чотири роки боїв також накреслили нові і неправильні релігійні і етнічні лінії на Близькому Сході, які кровоточать у Сирії, Іраку і інших країнах і досі. Це зробило Французьку і Британську імперії фатально слабкими, що призвело до появи США як глобальної супердержави, яка вступила у війну з армією зі 130 тисяч солдатів, а закінчила з 4 мільйонами військових в бойовій готовності.

Росія не хоче святкувати перемир’я 11 листопада, адже вона вийшла з війни ще в грудні 1917 року. Мирна угода, яку вона уклала з Німеччиною, позбавила її контролю над Центральною Європою, Балтією і Україною. Перша світова знищила Російську імперію, її сторічну монархію і дала початок 70 рокам комуністичного режиму. 11 листопада не принесло Москві мир, а дало змогу почати нове кровопролиття.

Лівен вказує на те, що Росія сьогодні знову воює проти України, яку підтримує Захід. На його думку, це доказ того, що Світові війни так нічого і не навчили країни.

«Це дуже знайома ситуація», - сказав історик.