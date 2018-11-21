Система, розміщена на "Газелях", здатна розповсюджувати потужний "акустичний тиск" і створювати світловий потік, здатний засліпити людину.

Федеральна служба військ національної гвардії Російської Федерації (Росгвардія) закупила лазерні випромінювачі для розгону мітингів.

Про це повідомляє ресурс "Открытые медиа".

Всього закуплено два автомобіля на суму 65,2 млн рублів (понад 867 тисяч євро), оснащених системою комплексного нелетальної дії на правопорушників. За їх даними, система складається з лазерних випромінювачів, розміщених на мікроавтобусах "Газель".

Зазначається, що система розповсюджує "акустичний тиск", який за потужністю можна порівняти з тим, який виникає при зльоті реактивного літака або ракети. Крім того, її світловий потік здатний засліпити людину.

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Як повідомляв УНІАН, глава Росгвардії Віктор Золотов викликав на дуель політика Олексія Навального у відповідь на опубліковані Фондом боротьби з корупцією дані про порушення відомства при закупівлях. Глава Росгвардії пообіцяв зробити з нього "соковиту відбивну". У Кремлі не визнали це загрозою фізичної розправи.

За повідомленнями ЗМІ, у серпні Фонд боротьби з корупцією (ФБК), заснований Навальним, опублікував дослідження про те, що продукти для Росгвардии нібито закуповуються за завищеними цінами у єдиного постачальника, який може бути пов'язаний з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим.