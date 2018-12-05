Популярність не дає спокою: росіяни заочно нагородили український гурт KAZKA

Артисти отримали нагороду "Золота сирена" на церемонії вручення премій "Нового" радіо "Вища ліга".

Одна з найпопулярніших молодих команд України, гурт KAZKA несподівано отримала премію в РФ.

Артисти отримали нагороду "Золота сирена" на церемонії вручення премій "Нового" радіо "Вища ліга". Поряд з нашими музикантами такий же приз отримали Поліна Гагарина, Віра Брежнєва, Діма Білан.

З українців на заході засвітилися також Ані Лорак, Макс Барських, Alekseev. Самі учасники KAZKA на торжество не з'явилися. Але, за інформацією видання Elle.ru, нагороду їм передадуть.

Як повідомляв УНІАН, раніше KAZKA спростувала інформацію про те, що нібито виступить у Німеччині на російському шоу "Пісня року".