New York Times: Росія розриває зв’язки росіян з українцями колючим дротом

Колись жителі прикордонних сіл вільно перетинали кордон, щоб провідати один одного, але російська війна проти України все змінила.

Валентина Болдирєва вийшла зі свого будинку в похмуру і сніжну неділю, щоб привітатися зі своєї 76-річною сестрою, яка живе по інший бік вулиці Дружби народів. Висока загорожа з колючого дроту розділяє їх.

«Бачите, моя сестра йде до колючого дроту? Як ми будемо говорити одна з одною?», - каже Болдирєва.

«Мені заборонили підходити близько. Наші вікна дивляться на колючий дріт кожні день і ніч, ніби ми у в’язниці», - каже її сестра Раїса Яковлєва, яка стоїть лише за 100 метрів від своєї родички по інший бік загорожі.

Але це не в’язниця. Це загорожа, яку цього року збудувала Росія на раніше невидимому кордоні з Україною, пише New York Times. Таким чином Москва символічно розриває майже всі зв’язки, які колись існували між сусідніми народами. На карті українське Мілове, де живе Болдирєва, і російське Чортково, в якому мешкає її сестра, - це одне село, розділене вулицею з яскравою назвою Дружби народів. Це старе гасло піддається жорсткому випробуванню через ворожнечу Росії і України сьогодні.

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Як Болдирєва і Яковлєва, у російському і українському селах майже у всіх є родичі на іншому боці. Тут люди говорять російською і українською мовою, не перетворюючи це на політичну заяву. Хоча питання мови – одне з найбільш гострих в російсько-українських відносинах, яке постало з березня 2014 року, коли Росія анексувала український Крим. В минулому місцеві мешканці кожен день спокійно перетинали вулицю-кордон, блукаючи між країнами, а прикордонники закривали на це очі. Сьогодні ж російські і українські прикордонники жорстко контролюють порожню вулицю, яка тепер більше нагадує прифронтову зону.

Минулої п’ятниці президент України Петро Порошенко оголосив, що російські чоловіки віком від 16 до 60 років не можуть більше перетинати кордон країни. І це стало останнім свідченням занепаду відносин між двома непростими сусідами після того, як Росія обстріляла і захопила три українські корабля у Чорному морі. Після сутички у морі Київ запровадив на 30 днів воєнний стан у прикордонних регіонах, щоб зміцнити українську оборону від російської агресії.

Насправді ж обмеження пересування для росіян, які хочуть потрапити в Україні, діє вже кілька років у Чортково. В 2015 році Київ ухвалив постанову, згідно з якою росіяни можуть перетинати український кордон лише із закордонним паспортом. Внутрішні російські паспорти більше не дають права на це. Мало хто з жителів Чорткова мають такі документи. Після чотирьох з половиною років війни між Росією і Україною на Донбасі мало хто в російських прикордонних регіонах ризикує перетинати межі сусідньої країни. 73-річна Лідія Радченко одна з таких сміливців. На українському боці в неї живе троє синів, а донька живе в Росії.

«Раніше у нас були такі великі гулянки. Ми збиралися посередині дороги. Ця загорожа, наче в концтаборі», - каже вона.

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Навіть передати родичам банку огірків через колючий дріт – це карний злочин. Більшість росіян, які говорили з журналістами, сказали, що перестали ходити на територію України з 2014 року, коли почалася війна. А в ЗМІ почали говорити, що на українському боці росіян чекають проблеми. Сидячи в своїй крамниці побутової техніки в Чортково, 59-річний Олександр Пєтухов каже, що деякі люди розповідали йому історії про те, як їх завертали чи депортували з української території. З тих пір він розірвав ділові зв’язки з постачальниками в Харкові.

«Ми жили як вільні люди. Але все це зникло, коли почалися бої», - каже він.

Безлюдна територія між російським і українським прикордонними постами в селі досі прикрашена старим радянським гаслом: «Хай вічна дружба між російським і українським народами триває віками!».

Щонеділі український бік вулиці Дружби народів заповнена торговцями, які продають все: від курячих яєць до хутрових пальт. Свій товар вони розкладають на пластикових столах. Колись базар був місцем зустрічі мешканців українського і російського сіл. А тепер він служить лише українцям, тому що росіянам не можна переходити на інший бік.

Колись шумний переїзд між Міловим і Чортковим тепер майже порожній. Лише кілька людей йдуть з України на російський бік. Серед них 54-річна Ольга разом з чоловіком.

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«Я родом з Чорткова, і моя мама там живе», - каже вона українською мовою.

Коли жінка вийшла заміж за чоловіка з українського території, переїзд на інший бік кордону в 1980-х роках не здавався чимось драматичним. Тепер мати і брат Ольги живуть в Росії і не можуть провідати її.

«Я кажу мамі: коли я помру, ніхто не прийде мене поховати. Тому що росіянам не можна», - каже жінка.