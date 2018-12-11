Штовханина, переповнений транспорт та кілометрові затори: як виглядає година пік у різних куточках планети (відео)

Токіо, Амстердам та Венеція о 8:00 ранку виглядають зовсім по-різному.

Що тільки не твориться у мегаполісах в годину пік. Двері потягів не закриваються, люди висять просто на перилах, автомобілі тягнуться кілометрами. Так виглядають різні куточки планети о 8:00 ранку.

Дакка, Бангладеш

Столиця Бангладеш місто Дакка - третє у світі за кількістю населення. Щодня від 8 до 10 тисяч осіб штурмують приміські поїзди Дакки, щоб дістатися на роботу та додому. Люди задоволені, якщо вдасться знайти місце на даху вагона або підніжці. Адже це все-таки краще, аніж йти кілька кілометрів пішки.

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Центральна Індія

Ситуація мало чим відрізняється у регіонах Центральної Індії. Тисячі людей поспішають, намагаючись залізти хоча б на підніжку поїзда. І це не в святкові дні, таку картину там можна спостерігати щодня.

Амстердам, Нідерланди

Ті, хто бував у столиці Нідерландів, скажуть напевно - велосипедів у місті чи не більше, як автомобілів. І саме вони переважають на дорогах зранку, коли люди дістаються на роботу та навчання. І хоч величезне скупчення велосипедистів вражає, тільки уявіть проблему, яка існувала б, якби замість екологічного транспорту були б автомобілі.

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Сан-Паулу, Бразилія

Кажуть, що у метро Сан-Паулу не рідкість, якщо натовп своїм потоком збиває людей з ніг та просто-напросто їх затоптує. Варто зазначити, що для мегаполісу з населенням в 19 мільйонів осіб метрополітен Сан-Паулу - порівняно невелика транспортна система (5 ліній та 69 станцій). Тому й зрозуміло, що о 08:00 ранку там не протиснутися.

Венеція, Італія

Перевантаження основних маршрутів, у даному випадку - водних, стало актуальною проблемою і для Венеції. Затори у каналах стали настільки великою дилемою для туристичного міста, що тамтешня влада вирішила заборонити використовувати каное та човни на основних водних шляхах міста в годину пік - з 8:00 до 15:00 в будні і з 8:00 до 13:00 по суботах.

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Пекін, Китай

Починаючи з вересня і до весни, у Пекіні триває "період найгірших заторів". Найплачевніше ситуація виглядає саме зранку, о 08:00, коли всі прямують на автівках по швидкісному шосе Пекін-Гонконг-Макао. Незважаючи на те, що дорога має 50 полос, затори розтягуються на десятки кілометрів.

Токіо, Японія

Кожного ранку протягом півгодини з 8:00 до 8:30 у токійському метро - година пік. Тисячі людей, які поспішають в офіси, намагаються протиснутися до переповнених вагонів. Саме тому у токійському метро існує спеціальна посада - осія, в обов'язки цієї людини входить заштовхувати пасажирів всередину вагона та стежити, щоб їхній багаж не затиснуло дверима.

Київ, Україна

Ну і як не згадати столичний метрополітен. Кожного ранку та вечора у київській підземці також переповнено. В годину пік не одразу вдається потрапити до вагона та навіть на ескалатор. Минулого року пасажиропотік метро досяг майже півмільярда людей. За день у столичній підземці в середньому проїжджають 1,3 млн пасажирів.