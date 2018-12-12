Шоколадний потік: вулицю німецького міста затопило тонною солодкого продукту (фото, відео)

У Німеччині через аварію на фабриці на тротуар витекло близько тонни шоколаду.

Близько тонни шоколаду вилилося на вулицю через переповненість резервуару для його зберігання на шоколадній фабриці західнонімецького міста Вестеннен.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на видання Westfalenpost.

Пожежний департамент міста Верль отримав незвичний виклик у понеділок ввечері. Зокрема, пожежникам повідомили, що на фабриці Dreimeister Spezialitäten у містечку Вестеннен стався витік шоколаду.

Від контакту з холодною поверхнею тротуару молочний шоколад швидко затвердів.

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"Резервуар для шоколаду у будівлі фабрики переповнився і його вміст вилився на вулицю. Це створило значну проблему для руху транспорту", - повідомили в пожежному департаменті.

Близько 25 пожежників протягом двох годин відчищали вулицю від шоколаду за допомогою гарячої води.

На фабриці повідомили, що до звичного режиму роботи вона повернеться в середу. За словами директора фабрики Маркуса Лакі, якби аварія сталася ближче до Різдва, це було б справжньою катастрофою.