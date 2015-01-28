BBC: Американські синоптики помилились у прогнозі для Нью-Йорка

Національна метеорологічна служба США визнала хибність прогнозів про "можливу історичну заметіль", повідомляє BBC Україна.

Під великим покривом снігом опинились штати Коннектикут і Массачусетс, однак у Нью-Йорку багато опадів не було.

У Центральному парку Нью-Йорка було 13 см снігу замість прогнозованих 90.

Мер міста Білл де Бласіо відкинув звинувачення в тому, що влада перестаралась у відповідь на прогнози. Він заявив, що діяв згідно з отриманою інформацією.

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Попередження про хуртовину дійсні для всього узбережжя - від Лонг-Айленда до Мена.

"Зимові шторми, які швидко посилюються, дуже складно передбачити", - йдеться у повідомленні Національної метеорологічної служби в Facebook.

"Шторм рушив далі на схід і пройде швидше, ніж ми прогнозували за останні два дні", - заявили синоптики.

Метеорологи відзначили, що у західній частині регіону випало значно менше снігу, ніж очікувалось.

У понеділок у північно-східних штатах оголосили надзвичайний стан через негоду. Метеорологи передбачали, що на цих територіях може випасти до 90 см снігу.

Влада Нью-Йорка заборонила виїжджати на автомобілях і закрила метро.

Однак у вівторок нью-йоркці не побачили великого снігу, тож місто поступово повертається до нормального життя.

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"Моя робота як керівника - приймати рішення. Я завжди буду помилятися у бік безпеки і обережності", - сказав мер де Бласіо.

В інших районах штату Нью-Йорк випало більше снігу.

Найсильніше негода вразила Коннектикут і Массачусетс, де випало 52 см і 67 см снігу відповідно, порівняно з 13 см у Центральному парку Нью-Йорка.