Принц Чарльз нагородив Кіру Найтлі орденом офіцера Британської імперії (фото)

Завдяки своїй співпраці з благодійними організаціями британська актриса була нагороджена королівськими особами.

Актрису, яка ось уже майже двадцять років працює в театрі і кіно, Кіру Найтлі від імені королеви Британії, нагородили орденом Британської імперії. Британська актриса отримала свою нагороду за благодійну та театральну діяльність.

Як пише РБК, протягом багатьох років Кіра працювала з благодійними організаціями, з такими як Water Aid і Oxfam, і підтримувала їх. Тому, в Букінгемському палаці, принц Чарльз особисто нагородив її почесним знаком.

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Кіра Найтлі, для виходів на публічні заходи, обирає вбрання від бренду Chanel (вона амбасадор цієї марки одягу). Церемонія нагородження не стала винятком. Кіра вділа твідовий костюм в золотих відтінках від улюбленого бренду Chanel. Під жакет обрала класичну білу блузу. За дрескодом також їй належало носити капелюшок, і актриса зупинилася на капелюшку в колір костюма з неширокими полями. Зірка доповнила весь цей стриманий наряд бежевими туфлями на підборах.

На церемонії актрису підтримували батьки, а також її чоловік рок-музикант Джеймс Райтон.

Хочемо нагадати, що фільм "Лускунчик і чотири королівства", в якому в одній з головних ролей знялася Кіра Найтлі, все ще в прокаті в українських кінотеатрах. Це добра різдвяна казка від студії Disney для всієї родини, яку варто подивитися, щоб наповнитися передноворічним настроєм.

Також Кіра Найтлі розповіла у чому, на її думку, полягає роль жінок в сучасних фільмах і чому вона найчастіше грає ролі в історичних картинах.

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