Королівська сім'я Великобританії представила нові сімейні фотографії
Напередодні різдвяних і новорічних свят британська королівська сім'я порадувала шанувальників новими фотографіями.
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На знімках зображені три сім'ї: Кейт Міддлтон і принца Вільяма, Меган Маркл і принца Гаррі і їх батька принца Чарльза і його дружини Камілли Паркер-Боулз. Це не просто офіційні портрети членів монаршої родини: ці фотографії будуть використані у різдвяних листівках королеви Єлизавети ІІ, яка в цьому році вирішила обрати саме такі зображення для своїх численних вітальних розсилок.
36-річна Кейт і Вільям зображені разом з дітьми, п'ятирічним принцом Джорджем, трирічної принцесою Шарлоттою і принцом Луї, якому ще немає й року:
"Герцог і герцогиня Кембриджські раді поділитися новою сімейною фотографією. Автором знімків став фотограф Метт Портус, а зйомка пройшла в Анмер-Холі. В кадрі герцог і герцогиня разом зі своїми трьома дітьми. Ця фотографія стала різдвяною листівкою Її Королівської Величності", — повідомляє представник Кенсінгтонського палацу.
Знімок, на якому зображені 37-річна Меган і 34-річний Гаррі, вийшов більш інтимним. На чорно-білій фотографії, зробленій у день їхнього весілля, вона зняті зі спини: зворушливо обійнявшись, новоспечене подружжя милуються салютом.
"Герцог і герцогиня Сассекські раді представити нову фотографію, зроблену в день їхнього весілля, 19 травня, під час прийому у Фрогмор-Хаус. Автором знімка став Кріс Аллертон", - йде мова у підписі під фото.
Також своє фото представили принц Уельський і герцогиня Корнуольська. Знімок був зроблений в Клеренс-Хаус влітку фотографом Хьюго Бернандом.
@ClarenceHouse and @KensingtonRoyal have today released images, which feature on Their Royal Highnesses' Christmas cards this year. Swipe 👉 to see all three! The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall were photographed in the @ClarenceHouse during the summer by Hugo Burnand. The Duke and Duchess of Cambridge's photo was taken in the Autumn at Anmer Hall by the photographer Matt Porteous and shows The Duke and Duchess of Cambridge with their three children – Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis. The Duke and Duchess of Sussex today shared a new photograph from their Wedding Reception at Frogmore House on 19th May. The photograph, which was taken by photographer Chris Allerton, features on Their Royal Highnesses' Christmas card this year.