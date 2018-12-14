Королівська сім'я Великобританії представила нові сімейні фотографії

Ці фотографії будуть використані у різдвяних листівках королеви Єлизавети ІІ.

Напередодні різдвяних і новорічних свят британська королівська сім'я порадувала шанувальників новими фотографіями.

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На знімках зображені три сім'ї: Кейт Міддлтон і принца Вільяма, Меган Маркл і принца Гаррі і їх батька принца Чарльза і його дружини Камілли Паркер-Боулз. Це не просто офіційні портрети членів монаршої родини: ці фотографії будуть використані у різдвяних листівках королеви Єлизавети ІІ, яка в цьому році вирішила обрати саме такі зображення для своїх численних вітальних розсилок.

36-річна Кейт і Вільям зображені разом з дітьми, п'ятирічним принцом Джорджем, трирічної принцесою Шарлоттою і принцом Луї, якому ще немає й року:

"Герцог і герцогиня Кембриджські раді поділитися новою сімейною фотографією. Автором знімків став фотограф Метт Портус, а зйомка пройшла в Анмер-Холі. В кадрі герцог і герцогиня разом зі своїми трьома дітьми. Ця фотографія стала різдвяною листівкою Її Королівської Величності", — повідомляє представник Кенсінгтонського палацу.

Знімок, на якому зображені 37-річна Меган і 34-річний Гаррі, вийшов більш інтимним. На чорно-білій фотографії, зробленій у день їхнього весілля, вона зняті зі спини: зворушливо обійнявшись, новоспечене подружжя милуються салютом.

"Герцог і герцогиня Сассекські раді представити нову фотографію, зроблену в день їхнього весілля, 19 травня, під час прийому у Фрогмор-Хаус. Автором знімка став Кріс Аллертон", - йде мова у підписі під фото.

Також своє фото представили принц Уельський і герцогиня Корнуольська. Знімок був зроблений в Клеренс-Хаус влітку фотографом Хьюго Бернандом.