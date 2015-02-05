Іноземці масово виїжджають з Росії - FT

Це свідчить про те, що політичне протистояння із Заходом та економічна криза посилює міжнародну ізоляцію країни, пише gazeta.ru із посиланням на The Financial Times.

За офіційними російськими даними у січні у країні налічувалося на 417 тис. іноземців менше, ніж на рік раніше. Зниження склало 4,7%. Біженці з України у даному випадку не враховувалися, уточнює видання.

У статті сказано, що найбільше виїхало громадян країн, які давно вважалися одними з найбільших інвесторів у Росію. На 20 січня кількість німців у Росії впала до 240,1 тис., пише газета із посиланням на російську ФМС. Таким чином, падіння склало 31%. Кількість американців у Росії скоротилася на 36%, британців - на 38%, іспанців - на 41%.

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Як зазначає видання, по Росії сильно вдарили західні санкції і падіння цін на нафту, а також обвал рубля. Раніше повідомлялося, що ЦБ прогнозував падіння ВВП Росії за умови збереженні ціни на нафту у $60 за барель у середньому на 4,5-4,7% наступного року і на 0,9-1,1% у 2016 році. Також повідомлялося, що МВФ прогнозує економічний спад у Росії на 1-3% до 2016 року. Газета звертає увагу, що спад у російській економіці позначиться не лише на її власному корпоративному секторі, але і вдарить по західним фірмам у Росії.

У статті також наголошується, що російська статистика занадто «неясна», щоб зрозуміти, хто саме їде із країни і чому. Видання уточнює, що дані ФМС включають інформацію щодо туристів та іноземців, які приїжджають до Росії із приватними та діловими візитами, а також для роботи, і відомості щодо експатів. Однак представники бізнесу заявляють, що ці дані підтверджують неофіційні відомості, що вказують на відтік співробітників західних підприємств, зазначається в матеріалі.

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«Компанії намагаються залишити настільки мало експатів, наскільки можливо, щоб скоротити витрати», - цитує газета заступника керівника Російсько-Німецької зовнішньоторговельної палати Йенса Бельмана. За словами експерта, такий тренд існував і раніше, але носив більш помірний характер, а наприкінці 2014 - на початку 2015 року посилився.

Крім того, Росія втрачає привабливість для громадян колишніх радянських республік, у тому числі з Узбекистану і Таджикистану, пише видання. За словами експертів, це сталося через обвал рубля та нові обмеження у міграційній політиці. Фахівці прогнозують, що у найближчі місяці такий «результат» продовжиться і що Росія втратить статус одного з найбільших «магнітів» для заробітчан.

Раніше УНІАН повідомляв, що падіння рубля на 50% не лише знецінило грошові перекази, які відправляють додому працівники з Кавказу і Центральній Азії, але і відбило бажання у мігрантів залишатися в Росії.