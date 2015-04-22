Новий виклик для Росії: у регіонах страйкують через падіння рівня життя

У Росії протест об'єднав робітників, яким не виплачують заробітну плату, - на Далекому Сході вчителя влаштували страйк, в Центральній Росії те ж саме зробили співробітники металургійного підприємства, в Санкт-Петербурзі працівники автомобільної галузі «відклали свої інструменти», а в Сибіру співробітники «віддаленного будмайданчика» написали свою скаргу гігантськими літерами на дахах, передає «Газета.Ru» з посиланням на The New York Times.

Видання також пише, що російська економіка «прогинається» під вагою міжнародних санкцій і падаючих енергетичних цін, і робітники по всій країні починають протестувати проти невиплачених зарплат і влаштовують страйки.

Читайте такожУ Росії почалося вибухове зростання соціальних дефолтів У статті говориться, що це - перша загальнонаціональна реакція на економічну політику Москви. Газета додає, що переважно мова йде про «несанкціоновані» акції, оскільки організована робоча армія ніколи не ставала потужною політичною або економічною силою в сучасній Росії.

У статті також наводяться дані Росстату, згідно з яким на 1 квітня 2015 року заборгованість з зарплати склала 2,9 млрд руб., що на 15% більше в порівнянні з торішнім показником. Раніше директор інституту «Центр розвитку» Наталія Акіндінова заявила, що реальна зарплата росіян впала майже на 10% проти минулого року.

Як підкреслює американська газета, невдоволення, пов'язане з невиплатою зарплат, протягом деякого часу згладжувалося «припливом національної гордості» після анексії Криму і заяв про те, що труднощі є «неминучою ціною» за відстоювання російських інтересів. Тим не менш, заявляє видання, страйки і протести в регіонах є новим викликом Москві. Такі акції відповідають прогнозам економістів, згідно з якими рецесія найсильніше позначиться в сільських районах і мономістах, додає газета.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що росіянам потрібно готуватися жити в новій економічній реальності.

"Якщо оцінювати ситуацію в цілому, то вона стабілізується. Але ніяких ілюзій бути не повинно. Сьогодні ми стикаємося не тільки з короткостроковими кризовими явищами. Ми зуміли подолати більшу частину з них, але якщо зовнішній тиск буде посилюватися, ціни на нафту збережуться на екстремально низькому рівні надовго, нам доведеться розвиватися в інший економічної реальності, яка буде перевіряти всіх, що називається, по повній програмі", - сказав він.