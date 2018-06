Громадянин Чехії заснував "Ліберландію" - власну "державу" на спірній території

Вона заснована на лібертаріанських принципах і пропонує в якості слогану фразу "Живи сам і дай жити іншим" ('to live and let live').

Територія Ліберландіи розташована за наступними координатами 45° 46' N, 18° 52' E в околицях селища Кнежеви Виногради в Хорватії, на західному березі Дунаю. Причина, по якій "країна" розташувалася саме там, проста: територія є однією з ділянок "спірної" або "нічийної" землі, яку вже два десятки років не можуть розмежувати між собою Сербія і Хорватія, повідомляє Настоящее время за інформацією Independent.

Ліберландія вже обзавелася Конституцією, прапором, гербом, офіційним сайтом і сторінкою в Facebook.

32-річний Єдлічка - чеський політик та економіст, євроскептик і член Партії Вільних громадян. Він переконаний лібертаріанець і декларує принципи особистої та економічної свободи як основи основ Ліберландії.

Вступити в громадянство невизнаної республіки він пропонує всім, "хто поважає права і думки інших людей, незалежно від їхньої раси, національності, релігії та орієнтації". Не вітаються тільки ті, "хто має комуністичне, нацистське або інше екстремістський минуле".

Тиждень тому Єдлічка закликав переселитися у вільну країну 5 тис. своїх знайомих, які поділяють його принципи. Однак ідея так захопила громадськість, що бажаючих отримати громадянство Ліберландії налічується вже 160 тис., - повідомляє Geek.com. Роботи по обробці заяв у Едлички так багато, що йому і ще семи волонтерам доводиться займатися бюрократією з ранку до ночі.