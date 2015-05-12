Хакери зламали один з головних сайтів кремлівських пропагандистів
22:48, 12 травня 2015Світ
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На представлених журналістами каналу скріншотах видно, що замість новини з висловлюванням Дмитра Пєскова про мінські домовленості з'явилося рекламне повідомлення.
Хакери додали рекламу в деякі матеріали / Russia Today
Хакери з раніше невідомого угруповання SocialHack взяли на себе відповідальність за злам російськомовного сайту кремлівських пропагандистів Russia Today. Про це повідомляє Русская служба Би-Би-Си.
Раніше головний редактор телеканалу Маргарита Симоньян в Твіттері повідомляла, що хакерам вдалося відредагувати деякі тексти, розміщені на сайті.
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На представлених журналістами каналу скріншотах видно, що замість новини з висловлюванням Дмитра Пєскова про мінські домовленості з'явилося рекламне повідомлення.
Судячи з Твіттеру Симоньян, контроль над сайтом вдалося відновити через дві години.
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