Хакери зламали один з головних сайтів кремлівських пропагандистів

Хакери з раніше невідомого угруповання SocialHack взяли на себе відповідальність за злам російськомовного сайту кремлівських пропагандистів Russia Today. Про це повідомляє Русская служба Би-Би-Си.

Раніше головний редактор телеканалу Маргарита Симоньян в Твіттері повідомляла, що хакерам вдалося відредагувати деякі тексти, розміщені на сайті.

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На представлених журналістами каналу скріншотах видно, що замість новини з висловлюванням Дмитра Пєскова про мінські домовленості з'явилося рекламне повідомлення.

Судячи з Твіттеру Симоньян, контроль над сайтом вдалося відновити через дві години.