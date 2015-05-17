Військовий експерт РФ розкритикував розрекламований танк "Армата"

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на "Новую газету".

За словами експерта, для того, щоб посилити броню танка, розробники максимально зменшили відсік екіпажу. Через це у бронекапсулу не влізти в повній амуніції.

"В нашу техніку в броні не залізти, а головне - не вибратися при ураженні машини", - повідомляє журналіст.

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У відомому випадку, коли танк заглох на репетиції параду в Москві, за словами журналіста, винен не двигун, а неможливість нормально керувати технікою.

"Погана ергономіка - давня російська традиція, виходить з того, що служба - це тягота, але в Т-14 і це, схоже, довели до межі: 7 травня під час генеральної репетиції параду танк Т-14 "Армата" мертво і надовго став на Красній площі, прямо навпроти Мавзолею. З машиною, до речі, все було в порядку - "відмовив" механік-водій, його замінив спеціаліст "Уралвагонзаводу", завів і повів танк. У дико здавленому і незручному внутрішньому просторі наших танків екіпаж швидко втрачає здатність адекватно управляти технікою, що очевидно трапилося на Красній площі", - пише Фельгенгауер.

Експерт також упевнений, що лобова броня "Армат" не така міцна і випробувати її немає можливості, оскільки в російському арсеналі немає БПС, порівнянної з американськими або німецькими, щоб провести достовірні випробування.

"Унітарний танковий постріл західної танкової 120-мм гармати, в якому поєднані снаряд і пороховий заряд (як в бойовому патроні), дозволяє істотно подовжувати "штир" БПС без істотного подовження загального конструкції. А в Росії так і залишилися в глухому куті зі старим, занадто коротким і слабким "Манго". Особливої провини "Уралвагонзаводу" в тому немає: вони не створюють танкові снаряди або композицію броні, їм довелося ставити на Т-14, що є у провадженні. В результаті, як це регулярно виходить в Росії, з'явився не танк майбутнього, а виродок, де на одній платформі недоречно злиті передові та відсталі технології. Типова російська химера, наворочена, дико дорога і в цілому даремна. Наче "Марусі" для "Формули-1". Основна стратегічна мета майже всіх подібних інновацій - освоєння бюджету", - пише журналіст.

Наостанок експерт повідомляє, що "Армата" не зможе не тільки ефективно наступати, але і оборонятися, оскільки використовує БІУС і бортовий радар, куплені на Заході. Їх легко вивести з ладу західною електромагнітною зброєю.