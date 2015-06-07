Перед самітом "Великої сімки" Обама зустрінеться з Меркель

Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама прибув уранці неділі, 7 червня, до аеропорту міста Мюнхена. Там главу Білого дому зустрів прем’єр-міністр федеральної землі Баварії Горст Зеегофер у супроводі групи вбраних в народні костюми баварців, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

Одразу після урочистого прийому Обама пересів до гелікоптера військ США і відбув у супроводі ще двох гвинтокрилів до курортного містечка Гарміш-Партенкірхена, де в замку Ельмау о 13:00 за місцевим часом має розпочатися саміт країн Великої сімки.

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Втім, до проведення саміту G7 американський президент має поснідати разом з німецькою канцлеркою Анґелою Меркель у курортному містечку Крюні. Лідери обох країн проведуть зустріч у товаристві місцевих мешканців, інформує агенція AFP. Напередодні канцлерка запевнила, що не збирається під час розмови з Обамою докладно обговорювати німецько-американський шпигунський скандал. Керівництво США підтвердило, що під час саміту G7 його учасники обговорять дії Росії з огляду на конфлікт в Україні, зазначає AFP.

Як відомо, учасники саміту в Баварії із 7 по 8 червня мають обговорити широкий спектр економічних та політичних глобальних питань, як-от захист клімату, світова торгівля, боротьба з тероризмом, підтримка жінок та допомога розвитку країн. Для забезпечення правопорядку під час проведення саміту залучено більше 20 тисяч поліцейських.