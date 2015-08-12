Бойовики "Ісламської держави" звільнили з полону 20 християн

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на правозахисників, пише Новое время.

Наголошується, що всі звільнені є літніми людьми.

Так, глава Сирійської обсерваторії з прав людини стверджує, що за них було заплачено викуп, проте представник ассірійської групи Афрам Якуб спростував цю інформацію.

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"У деяких з них проблеми зі здоров'ям, тому ми думаємо, що їх відпустили з цієї причини, і тому що вони старі. Звільнення цих людей дає невелику надію, що інші також будуть звільнені", - каже Якуб.

В той же час точно невідомо, скільки ассірійських християн залишається в руках радикальних ісламістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава" викрали більше 200 людей, зокрема християн, з невеликого міста Ель-Карьятейн на заході Сирії.