Бойовики "Ісламської держави" звільнили з полону 20 християн
Бойовики "Ісламської держави" відпустили 22 ассірійських християнина зі 150 чоловік, викрадених на початку року на північному сході Сирії.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на правозахисників, пише Новое время.
Наголошується, що всі звільнені є літніми людьми.
Так, глава Сирійської обсерваторії з прав людини стверджує, що за них було заплачено викуп, проте представник ассірійської групи Афрам Якуб спростував цю інформацію.
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"У деяких з них проблеми зі здоров'ям, тому ми думаємо, що їх відпустили з цієї причини, і тому що вони старі. Звільнення цих людей дає невелику надію, що інші також будуть звільнені", - каже Якуб.
В той же час точно невідомо, скільки ассірійських християн залишається в руках радикальних ісламістів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава" викрали більше 200 людей, зокрема християн, з невеликого міста Ель-Карьятейн на заході Сирії.