Біля берегів Італії півсотні чоловіків задихнулися в трюмі судна, їх дружини пливли на палубі
21:18, 16 серпня 2015Світ
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У трюмі рибальського судна біля берегів Італії задихнулися 49 мігрантів.
REUTERS
Як передає France Presse, більшість загиблих були одруженими чоловіками, які поступилися місце на палубі своїм дружинам.
Переповнене людьми судно було зупинено патрулем італійських ВМС на північ від Лівії в суботу, моряки врятували з нього близько 312 осіб, решта 49 задихнулися в трюмі — імовірно від вдихання парів пального, повідомляє Росбалт.
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Після серії аварій, у результаті яких у Середземному морі в квітні 2015 року потонули понад 1200 нелегальних мігрантів, влада Євросоюзу прийняла рішення про розгортання морських патрулів, які повинні припиняти потік біженців і боротися з контрабандистами.
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